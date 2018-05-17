Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу

kalinavalera1 написав:

Сегодня общался с сестрой безработного - сказала , что в направлении на трудоустройство графу "отказ работодателя убрали совсем" это в Херсоне. И брату тяжело больному инвалидность не дают, а направление дали на укладку шпал - при том, что у него медицинские документы, что допустим только легкий физический труд. Так что про отказ работодателя можно забыть и такой причины якобы "не бывает".А наш пенс из Днепра - - рассказал ,что для оформления субсидии нужна справка о количестве проживающих в квартире. Раньше это было дело 3 минут. Три месяца человек бился и так и не получил эту справку. Рассказывает такие ужасы... Получение справки не в ЖЭке, а в конторе какой-то. Там очередь на месяц вперед. Целый день стоял в очереди - дали талончик - прийти через месяц заказать справку. Пришел через месяц - отстоял целый день в очереди, с талончиком , но у него не хватило какой то дополнительной справки , что ему эта другая справка, добыл ту справку , отстоял очередь, пришел еще через месяц, по другому талончику, опять очередь и наконец.... ему говорят, что нужны документы о приватизации и праве собственности, что бы получить справку о количестве проживающих. Опять все по кругу - еще через месяц уже с всеми документами о приватизации и тп. Опять отказ, так как приватизация состоялась и документы все есть, но она якобы не была зарегистрирована в государственном реестре. Пенс говорит , что там нужны деньги , а денег у него нет. И это только одна справка ерундовая. Интересно кто все справки сможет собрать ?