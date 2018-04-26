Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу

Это был просто коммент к просто посту. Никоем образом не попытка обучения кого-либо.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:07
Re: на своей
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:12
Re: дни
Окунуться в ставке (при наличии такового) и помыться в нем с мылом и мочалкой - то разное)
В селе я ноги в тазике мыл каждый вечер. В душ при необходимости или просто желании при условии, что вода в баке за день нагрелась (т.к. из колодца очень холодная).
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:00
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