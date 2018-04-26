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Найбільший в Україні металургійний
комбінат зупинив роботу

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:07

Re: на своей

  ceba написав:Не нужно меня учить. Я живу

Это был просто коммент к просто посту. Никоем образом не попытка обучения кого-либо.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:12

Re: дни

  Imp написав:не вылезали из ставка.
Взрослые принимали под конец дня летний душ, расходуя всего пару ведер воды в день. В течение дня так же не теряли шанса окунуться в ставке.

Окунуться в ставке (при наличии такового) и помыться в нем с мылом и мочалкой - то разное)
В селе я ноги в тазике мыл каждый вечер. В душ при необходимости или просто желании при условии, что вода в баке за день нагрелась (т.к. из колодца очень холодная).
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:00

  airmax78 написав:Вы забыли добавить "Богом данной" для полноты картинки.
P.S. Вот поэтому мы всегда будем оставаться долбаными дикарями для цивилизованного мира.
Не мы ,а лично вы будете дикарем для цивилизованного мира в котором ,как видно, вы души не чаете.
ceba
 
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