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Найбільший в Україні металургійний
комбінат зупинив роботу

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:07

Re: на своей

  ceba написав:Не нужно меня учить. Я живу

Это был просто коммент к просто посту. Никоем образом не попытка обучения кого-либо.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:12

Re: дни

  Imp написав:не вылезали из ставка.
Взрослые принимали под конец дня летний душ, расходуя всего пару ведер воды в день. В течение дня так же не теряли шанса окунуться в ставке.

Окунуться в ставке (при наличии такового) и помыться в нем с мылом и мочалкой - то разное)
В селе я ноги в тазике мыл каждый вечер. В душ при необходимости или просто желании при условии, что вода в баке за день нагрелась (т.к. из колодца очень холодная).
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:00

  airmax78 написав:Вы забыли добавить "Богом данной" для полноты картинки.
P.S. Вот поэтому мы всегда будем оставаться долбаными дикарями для цивилизованного мира.
Не мы ,а лично вы будете дикарем для цивилизованного мира в котором ,как видно, вы души не чаете.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:06

  Ukrainian написав:В "АрселорМиттал" заговорили о банкротстве
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые за 12 лет грозит финансовый кризис.
Об этом рассказал финансовый директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко.
По его словам, это может произойти из-за резкого снижения объемов производства.
Он отметил, что для того, чтобы пережить эту тяжелую финансовую ситуацию, может принять решение о приостановлении ряда проектов и социальных программ.
Выплата зарплаты за июнь также стоит под вопросом.
"Все зависит от того, сможем ли мы до конца мая стабилизировать производство и выйти на приемлемый финансовый поток, позволяющий нам продолжать операционную деятельность", - сказал Пличко.
"Мы закончили апрель с негативным денежным потоком в размере свыше 600 миллионов гривен. Иными словами, мы потратили больше, чем заработали. Что касается мая, то предварительные расчеты мы уже сделали и могу сказать, что финансовые потери ориентировочно составят свыше 1,5 млрд гривен", - отметил Пличко.
"Итого за два месяца финансовые потери превысят 2,1 миллиарда гривен, что ставит под вопрос возможность дальнейшего финансирования текущей операционной деятельности", - добавил он.


Интересное дело, никакого банкротства Арселор Миттал ни во Хранции ни в других странах не намечается, а в Украине очень даже. И это только от слабого подобия тех забастовок, которые в стране-колыбели буржуазных революций на каждом шагу...и при их-то зарплатах. А тут рабы на зарплатах в 200 евро день не вышли и сразу банкротство? Да кого они хотят вылечить? Платить за работу надо не жлобиться - тогда и забастовок не будет.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:51

Re: Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив робо

http://biz.liga.net/ekonomika/all/novos ... rabotnikam
rjkz
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  #<1 ... 5678
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