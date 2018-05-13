Про це повідомляє "Урядовий портал".
Дивися повний текст Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла вдвічі — Держстат.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:22
Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла вдвічі — Держстат.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:22
Здесь больше заслуг у печатного станка, а не нашего правительства, которое, как и предыдущие, пускает пыль в глаза, что житття покращилось.
См. https://news.finance.ua/ru/news/-/42615 ... -nalichnyh и всё будет ясно. Ведь стоимость жизни с начала года еще больше подорожала. Снова дорожает проезд (поезда, общественный транспорт). Цены на овощи не снижаются не смотря на раннее лето и благоприятные погодные условия. Поэтому для пересичного, в лучшем случае, ничего не изменилось. Эти 21,3% в марте прошлого года получали 6-7 тысяч, а сейчас - 10 тысяч. Ну и что? Снова госстат манипулирует цифрами по заказу правительства. Эта служба в Украине не нужна, т.к. её цифры далеки от реальности. Её надо ликвидировать, а не тратить на неё средства налогоплательщиков.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:13
Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..
ща набегут статисты со своей авторской статистикой и своими методами её вычислений.
расскажут, что всё враньё, т.к. у соседа алкаша зп ниже средней. и вообще всё плохо и зрада, особенно в регионах.
окститесь, только 18 мая же, еще ничего грунтового нет. ни огурцов, ни помидоров, ни тем более свеклы, моркови и капусты.
хотя на клубнику цена упала более чем в 2 раза, по сравнению с прошлой неделей, со 100+ до 40+ грн за кило.
с этим согласен, однако манипуляции в основном касаются вычислений % роста цен и индекса инфляции за счёт изменяемой корзины товаров. типа что-то подорожало, его из корзины выкинули и роста цен нет. средней зп очень сложно манипулировать, т.к. большой % бюджетников, которые создают базу для вычисления среднего.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:00
"большой % бюджетников" - неужели это вы про учителей, воспитателей, врачей...?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:29
Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..
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дада, работников культуры, военных, ментов и т.п.
собственно, госстат и государство может напрямую манипулировать только этими зп, т.е. 5,2 миллиона человек. косвенно на зп вне бюджетной сферы, через минималку.
каким-то образом средняя растёт, но бюджетникам зп не повышают?
может военным зп подняли или ментам?
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