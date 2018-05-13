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Частка українців із зарплатою
понад 10 тис. грн зросла...

Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:22

Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Урядовий портал".

Дивися повний текст Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла вдвічі — Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:22

Здесь больше заслуг у печатного станка, а не нашего правительства, которое, как и предыдущие, пускает пыль в глаза, что житття покращилось.
См. https://news.finance.ua/ru/news/-/42615 ... -nalichnyh и всё будет ясно. Ведь стоимость жизни с начала года еще больше подорожала. Снова дорожает проезд (поезда, общественный транспорт). Цены на овощи не снижаются не смотря на раннее лето и благоприятные погодные условия. Поэтому для пересичного, в лучшем случае, ничего не изменилось. Эти 21,3% в марте прошлого года получали 6-7 тысяч, а сейчас - 10 тысяч. Ну и что? Снова госстат манипулирует цифрами по заказу правительства. Эта служба в Украине не нужна, т.к. её цифры далеки от реальности. Её надо ликвидировать, а не тратить на неё средства налогоплательщиков.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:13

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

ща набегут статисты со своей авторской статистикой и своими методами её вычислений.
расскажут, что всё враньё, т.к. у соседа алкаша зп ниже средней. и вообще всё плохо и зрада, особенно в регионах.
  Obval_Defoltovich написав:Цены на овощи не снижаются не смотря на раннее лето и благоприятные погодные условия.

окститесь, только 18 мая же, еще ничего грунтового нет. ни огурцов, ни помидоров, ни тем более свеклы, моркови и капусты.
хотя на клубнику цена упала более чем в 2 раза, по сравнению с прошлой неделей, со 100+ до 40+ грн за кило.
  Obval_Defoltovich написав:Снова госстат манипулирует цифрами по заказу правительства.

с этим согласен, однако манипуляции в основном касаются вычислений % роста цен и индекса инфляции за счёт изменяемой корзины товаров. типа что-то подорожало, его из корзины выкинули и роста цен нет. средней зп очень сложно манипулировать, т.к. большой % бюджетников, которые создают базу для вычисления среднего.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:00

  Pegasmaster написав:ща набегут статисты со своей авторской статистикой и своими методами её вычислений. расскажут, что всё враньё, т.к. у соседа алкаша зп ниже средней. и вообще всё плохо и зрада, особенно в регионах. окститесь, только 18 мая же, еще ничего грунтового нет. ни огурцов, ни помидоров, ни тем более свеклы, моркови и капусты. хотя на клубнику цена упала более чем в 2 раза, по сравнению с прошлой неделей, со 100+ до 40+ грн за кило. с этим согласен, однако манипуляции в основном касаются вычислений % роста цен и индекса инфляции за счёт изменяемой корзины товаров. типа что-то подорожало, его из корзины выкинули и роста цен нет. средней зп очень сложно манипулировать, т.к. большой % бюджетников, которые создают базу для вычисления среднего.

"большой % бюджетников" - неужели это вы про учителей, воспитателей, врачей...?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:29

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

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  Cactus написав:"большой % бюджетников" - неужели это вы про учителей, воспитателей, врачей...?

дада, работников культуры, военных, ментов и т.п.
Из 14 млн. граждан, проявляющих экономическую активность, достаточно большая доля (5,2 млн. человек) приходится на бюджетников. Сюда включены все категории лиц, которые финансируются за счет бюджета (от заключенных, сотрудников МВД, СБУ и Нацгвардии – и до учителей, врачей соцработников и других представителей госслужащих). При этом общее число рабочих мест (по статистике государственной службы занятости за 2015 год) составляет 9,7 млн. – это и есть работники различных предприятий (с руководителями, включительно), кто занят на реальном производстве, и обеспечивает наполнение бюджета, а также обеспечивает себя и свои семьи.

собственно, госстат и государство может напрямую манипулировать только этими зп, т.е. 5,2 миллиона человек. косвенно на зп вне бюджетной сферы, через минималку.
каким-то образом средняя растёт, но бюджетникам зп не повышают?
может военным зп подняли или ментам?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:43

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

  Pegasmaster написав:ща набегут статисты со своей авторской статистикой и своими методами её вычислений.

Так ты даже тут обкакалсо? В продолжеие вчерашего трида:
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, их было 21,3%

т.е. 1\5 получает ЗП Выше 10-ки. 1\5, КАРЛ! А мне чесали шо Куев - самый самый, и ЗП в 13К плотют вчерашнему студенту :) А тут э воно как получилось.

  Pegasmaster написав:каким-то образом средняя растёт

Еще раз, для слабоумных:
Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет. И в результате средняя номинальная зарплата растет.

Многих в бюджете попереводили на 0,25 ставки, если ты не в курсах.
Востаннє редагувалось trix_kr в П'ят 18 тра, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
trix_kr
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:44

  Pegasmaster написав:ща набегут статисты со своей авторской статистикой и своими методами её вычислений.
расскажут, что всё враньё, т.к. у соседа алкаша зп ниже средней. и вообще всё плохо и зрада, особенно в регионах.

Сколько человек у нас получает зарплату? Или какой процент от общего количества населения?
Просто хочется выяснить, 21,3% - это сколько народу с зарплатой выше 400$?
А IT сектор как всегда в тени.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:07

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

  cannabis_ua написав:Сколько человек у нас получает зарплату? Или какой процент от общего количества населения?
Просто хочется выяснить, 21,3% - это сколько народу с зарплатой выше 400$?
А IT сектор как всегда в тени.

если брать данные службы занятости, то 9,7 миллионов человек
При этом общее число рабочих мест (по статистике государственной службы занятости за 2015 год) составляет 9,7 млн. – это и есть работники различных предприятий (с руководителями, включительно)

т.е. получают больше 10к раньше 1,222 миллиона, теперь 2,066 миллионов.
естественно, считается только белая зп, айтишники тут мимо кассы.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:27

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

  Pegasmaster написав:айтишники тут мимо кассы.

С каких таких? А ты не слишал, что
а) АйтишнЕГи это не тока програмисты
б) Програмеры, кот. строчат код на запад, обслуживают западные конторы(колцентры там, или поддержка хостингов, тот же ЕПАМ к примеру) оформляется как СПД на 3-ей группе? Не? А я знаю это не по наслышке. Так что ты снова мимо со своими влажными фантазиями.
Да и тенденция ныне такова, что заказы выхватить НЕ галере - тяжело, ибо сроки+рейтинг. Галера имеет штат оформленных(у меня в городе именно так в галерах), порой договора с СПДшниками. И галера выполняет заказ гараздо быстрее, чем прыщавый мамкин фрилансер, надеющийся на ЗП в 2 штуки зелени, а по факту хватающий заказы по 50 баксов.
trix_kr
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:33

Цифры все меньше стали что то значить. Какой то параллельный мир Госстата
Moimir
 
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