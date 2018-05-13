Про це повідомляє "Урядовий портал".
Дивися повний текст Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла вдвічі — Держстат.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:22
Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла вдвічі — Держстат.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:22
Здесь больше заслуг у печатного станка, а не нашего правительства, которое, как и предыдущие, пускает пыль в глаза, что житття покращилось.
См. https://news.finance.ua/ru/news/-/42615 ... -nalichnyh и всё будет ясно. Ведь стоимость жизни с начала года еще больше подорожала. Снова дорожает проезд (поезда, общественный транспорт). Цены на овощи не снижаются не смотря на раннее лето и благоприятные погодные условия. Поэтому для пересичного, в лучшем случае, ничего не изменилось. Эти 21,3% в марте прошлого года получали 6-7 тысяч, а сейчас - 10 тысяч. Ну и что? Снова госстат манипулирует цифрами по заказу правительства. Эта служба в Украине не нужна, т.к. её цифры далеки от реальности. Её надо ликвидировать, а не тратить на неё средства налогоплательщиков.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:13
Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..
ща набегут статисты со своей авторской статистикой и своими методами её вычислений.
расскажут, что всё враньё, т.к. у соседа алкаша зп ниже средней. и вообще всё плохо и зрада, особенно в регионах.
окститесь, только 18 мая же, еще ничего грунтового нет. ни огурцов, ни помидоров, ни тем более свеклы, моркови и капусты.
хотя на клубнику цена упала более чем в 2 раза, по сравнению с прошлой неделей, со 100+ до 40+ грн за кило.
с этим согласен, однако манипуляции в основном касаются вычислений % роста цен и индекса инфляции за счёт изменяемой корзины товаров. типа что-то подорожало, его из корзины выкинули и роста цен нет. средней зп очень сложно манипулировать, т.к. большой % бюджетников, которые создают базу для вычисления среднего.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:00
"большой % бюджетников" - неужели это вы про учителей, воспитателей, врачей...?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:29
Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..
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дада, работников культуры, военных, ментов и т.п.
собственно, госстат и государство может напрямую манипулировать только этими зп, т.е. 5,2 миллиона человек. косвенно на зп вне бюджетной сферы, через минималку.
каким-то образом средняя растёт, но бюджетникам зп не повышают?
может военным зп подняли или ментам?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:43
Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..
Так ты даже тут обкакалсо? В продолжеие вчерашего трида:
т.е. 1\5 получает ЗП Выше 10-ки. 1\5, КАРЛ! А мне чесали шо Куев - самый самый, и ЗП в 13К плотют вчерашнему студенту А тут э воно как получилось.
Еще раз, для слабоумных:
Многих в бюджете попереводили на 0,25 ставки, если ты не в курсах.
Востаннє редагувалось trix_kr в П'ят 18 тра, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:44
Сколько человек у нас получает зарплату? Или какой процент от общего количества населения?
Просто хочется выяснить, 21,3% - это сколько народу с зарплатой выше 400$?
А IT сектор как всегда в тени.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:07
Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..
если брать данные службы занятости, то 9,7 миллионов человек
т.е. получают больше 10к раньше 1,222 миллиона, теперь 2,066 миллионов.
естественно, считается только белая зп, айтишники тут мимо кассы.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:27
Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..
С каких таких? А ты не слишал, что
а) АйтишнЕГи это не тока програмисты
б) Програмеры, кот. строчат код на запад, обслуживают западные конторы(колцентры там, или поддержка хостингов, тот же ЕПАМ к примеру) оформляется как СПД на 3-ей группе? Не? А я знаю это не по наслышке. Так что ты снова мимо со своими влажными фантазиями.
Да и тенденция ныне такова, что заказы выхватить НЕ галере - тяжело, ибо сроки+рейтинг. Галера имеет штат оформленных(у меня в городе именно так в галерах), порой договора с СПДшниками. И галера выполняет заказ гараздо быстрее, чем прыщавый мамкин фрилансер, надеющийся на ЗП в 2 штуки зелени, а по факту хватающий заказы по 50 баксов.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:33
Цифры все меньше стали что то значить. Какой то параллельный мир Госстата
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