Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...

Pegasmaster написав:

ща набегут статисты со своей авторской статистикой и своими методами её вычислений. расскажут, что всё враньё, т.к. у соседа алкаша зп ниже средней. и вообще всё плохо и зрада, особенно в регионах. окститесь, только 18 мая же, еще ничего грунтового нет. ни огурцов, ни помидоров, ни тем более свеклы, моркови и капусты. хотя на клубнику цена упала более чем в 2 раза, по сравнению с прошлой неделей, со 100+ до 40+ грн за кило. с этим согласен, однако манипуляции в основном касаются вычислений % роста цен и индекса инфляции за счёт изменяемой корзины товаров. типа что-то подорожало, его из корзины выкинули и роста цен нет. средней зп очень сложно манипулировать, т.к. большой % бюджетников, которые создают базу для вычисления среднего.