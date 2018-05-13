RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Частка українців із зарплатою
понад 10 тис. грн зросла...

Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:02

  Moimir написав:Цифры все меньше стали что то значить. Какой то параллельный мир Госстата

Добавлю, что чем ближе к выборам, тем интереснее будут цифры :)
Кстати. на днях игорь валерьевич сказал, что юлия владимировна лучший кандидат из старых лиц. граблденц 4.0! танцюють всі!
trix_kr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 22.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:09

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

  Moimir написав:Цифры все меньше стали что то значить. Какой то параллельный мир Госстата

ну хз. с точки зрения методик вычисления таких показателей, у госстата есть возможность напрямую манипулировать зп бюджетников. и косвенно зп вне бюджетной сферы, через уровень минималки.
хотя, судя по родному Харькову такие зп и есть.
вы ж учтите, что:
Також зазначається, що найбільший відсоток працівників із зарплатами вище ніж 10-15 тис. грн зафіксовано у таких галузях, як фармацевтична промисловість, металургія та енергетика.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 424
З нами з: 10.05.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Imp, myshapiton і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Пон 14 тра, 2018 21:26
71 4534
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 11:53
Pegasmaster
Держстат: економіка України зросла на 3,1%
R2 » Вів 15 тра, 2018 20:39
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 21:59
redmax11
Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 09 тра, 2018 13:10
30 2245
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 07:14
slavek

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.