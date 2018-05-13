Добавлю, что чем ближе к выборам, тем интереснее будут цифры
Кстати. на днях игорь валерьевич сказал, что юлия владимировна лучший кандидат из старых лиц. граблденц 4.0! танцюють всі!
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:02
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:09
Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..
ну хз. с точки зрения методик вычисления таких показателей, у госстата есть возможность напрямую манипулировать зп бюджетников. и косвенно зп вне бюджетной сферы, через уровень минималки.
хотя, судя по родному Харькову такие зп и есть.
вы ж учтите, что:
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