|
|
|
Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:09
Moimir написав:
Цифры все меньше стали что то значить. Какой то параллельный мир Госстата
ну хз. с точки зрения методик вычисления таких показателей, у госстата есть возможность напрямую манипулировать зп бюджетников. и косвенно зп вне бюджетной сферы, через уровень минималки.
хотя, судя по родному Харькову такие зп и есть.
вы ж учтите, что:
Також зазначається, що найбільший відсоток працівників із зарплатами вище ніж 10-15 тис. грн зафіксовано у таких галузях, як фармацевтична промисловість, металургія та енергетика.
-
Pegasmaster
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 10.05.17
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:30
trix_kr написав:
оформляется как СПД на 3-ей группе?
И идут в статистику, как получающие минималку
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20791
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4615 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:19
Faceless написав: trix_kr написав:
оформляется как СПД на 3-ей группе?
И идут в статистику, как получающие минималку
А где это такое написано, просто интересно.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:03
BIGor написав: Faceless написав: trix_kr написав:
оформляется как СПД на 3-ей группе?
И идут в статистику, как получающие минималку
А где это такое написано, просто интересно.
Звіт з ЄСВ, (Таблиця 2 Додаток 5)
Там указана за каждый месяц сумма ЗП, которую сам себе платит ФОП (это как правило минималка) и ЕСВ, начисленный на эту ЗП.
Вот эту статистику и получают службы типа Госстата.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20791
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4615 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:14
trix_kr написав: Faceless написав:
(это как правило минималка)
Как чиё правило? Я вот знаю тех, кто пишет всю сумму, в надежде на хорошую пенсию. То что вы и все ваши кенты в Киеве и округе пишут иное - так это ж не вся Украина
Видите как круто то получилось. 1/5 имеет доход более 10-ки
Надежда умирает последней. Но пенсию будут считать не по записям, а по реально уплаченному баблу.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5657
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:47
trix_kr написав: Faceless написав:
(это как правило минималка)
Как чиё правило? Я вот знаю тех, кто пишет всю сумму, в надежде на хорошую пенсию. То что вы и все ваши кенты в Киеве и округе пишут иное - так это ж не вся Украина
Видите как круто то получилось. 1/5 имеет доход более 10-ки
Подавляющее большинство пишет минималку, те, кто пишет больше и готов платить ЕСВ больше - редкое исключение. Максимум пару процентов.
С меня ЕСВ идёт максимальный, если уж вы так переживаете
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20791
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4615 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:53
Ratatui написав:
Надежда умирает последней. Но пенсию будут считать не по записям, а по реально уплаченному баблу.
Если будут считать вообще.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6098
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|73
|4863
|
П'ят 18 тра, 2018 15:14
Juna
|
|2
|76
|
|
|30
|2256
|
|