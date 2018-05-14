|
|
|
Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:49
Брід.
-
AF_UA
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 16.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 08:30
Pegasmaster написав: cannabis_ua написав:
Сколько человек у нас получает зарплату? Или какой процент от общего количества населения?
Просто хочется выяснить, 21,3% - это сколько народу с зарплатой выше 400$?
А IT сектор как всегда в тени.
если брать данные службы занятости, то 9,7 миллионов человек
При этом общее число рабочих мест (по статистике государственной службы занятости за 2015 год) составляет 9,7 млн. – это и есть работники различных предприятий (с руководителями, включительно)
т.е. получают больше 10к раньше 1,222 миллиона, теперь 2,066 миллионов.
естественно, считается только белая зп, айтишники тут мимо кассы.
Теперь я понял как считают теневую экономику.
Если нас 43 миллиона, то трудоспособного населения %60 - это 25 миллионов.
Рабочих мест 10 миллионов.
Вывод - более 50% трудоспособного населения в тени.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
-
cannabis_ua
-
-
- Повідомлень: 2356
- З нами з: 27.02.09
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|12
|789
|
Пон 21 тра, 2018 09:23
ssnet
|
|22
|2794
|
Пон 21 тра, 2018 06:21
p_a_l
|
|74
|5551
|
Нед 20 тра, 2018 11:33
Ой+
|