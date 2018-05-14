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Частка українців із зарплатою
понад 10 тис. грн зросла...

Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:49

Брід.
AF_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:30

  Pegasmaster написав:
  cannabis_ua написав:Сколько человек у нас получает зарплату? Или какой процент от общего количества населения?
Просто хочется выяснить, 21,3% - это сколько народу с зарплатой выше 400$?
А IT сектор как всегда в тени.

если брать данные службы занятости, то 9,7 миллионов человек
При этом общее число рабочих мест (по статистике государственной службы занятости за 2015 год) составляет 9,7 млн. – это и есть работники различных предприятий (с руководителями, включительно)

т.е. получают больше 10к раньше 1,222 миллиона, теперь 2,066 миллионов.
естественно, считается только белая зп, айтишники тут мимо кассы.

Теперь я понял как считают теневую экономику.
Если нас 43 миллиона, то трудоспособного населения %60 - это 25 миллионов.
Рабочих мест 10 миллионов.
Вывод - более 50% трудоспособного населения в тени.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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