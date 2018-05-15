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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:50 Итоги: Валюта 18..05.18



Пара евро-доллар около 09.27 торгуется на уровне $1,1811 по сравнению с $1,1795 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара к иене поднялся до ¥110,85 по сравнению с ¥110,77 накануне.



Курс евро относительно иены увеличился до ¥130,94 против ¥130,65 на закрытие предыдущей сессии.



Спотовый долларовый индекс, рассчитываемый Bloomberg, с начала этой недели увеличился на 1% благодаря позитивным статданным. Индикатор поднимается пятую сессию подряд, что является самым длительным периодом непрерывного роста с июля 2015 года. За этот период значение индекса повысилось на 4,2%.

В пятницу значение индекса стабильно.



«Доллар укрепляется, поскольку сильные статданные ослабляют опасения, что высокие доходности госбумаг оказывают давление на экономический рост, - отмечает аналитик Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. в Токио Сунтаро Икесима. - Доллар - предпочтительная валюта для покупки, поскольку ситуация в экономике США лучше в сравнении с еврозоной или Великобританией, где сохраняются опасения замедления роста».



Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 3,12%, что является максимумом с 2011 года, с начала этой недели она увеличилась на 15 б.п.



Американская валюта продолжает дорожать относительно иены, завершая ростом восьмую неделю подряд - это самый долгий подобный период с октября 2014 года.

Повышение ключевого индекса потребительских цен в Японии в апреле замедлилось второй месяц подряд, и это показывает, что целевой показатель инфляции в стране по-прежнему вне досягаемости.



Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны, в апреле 2018 года выросли на 0,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Подъем замедлился с мартовского уровня в 0,9% и оказался более слабым, чем ожидали эксперты (0,8%).



Цена золота продолжает снижаться в пятницу утром, основным фактором такой динамики по-прежнему остается укрепление курса доллара, что делает покупку торгующегося в долларах золота менее привлекательной.



По состоянию на 8.35 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на $0,7, или на 0,05%, до $1288,7 за унцию, стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,28%, до $16,44 за унцию.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) перешел к коррекционному снижению на 0,03%, до 93,44 пункта. Ранее на этой неделе индекс вырос до максимального за год значения в 93,632 пункта.



Золото опустилось до минимума с 27 декабря прошлого года в четверг на фоне роста курса доллара. Доходность десятилетних US Treasuries продолжает удерживаться вблизи уровня семилетнего максимума в 3,1%.



Удорожанию доллара поспособствовала статистика по рынку труда США. Несмотря на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 мая, выросло выше прогноза - на 11 тысяч, до 222 тысяч, количество получающих пособие по безработице снизилось до минимума с 1973 года и составило 1,71 миллиона человек.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством Reuters, эти цифры сигнализируют о постепенном ужесточении условий на рынке труда и возможном дальнейшем росте заработных плат.



Индекс доллара США продолжил расти в четверг, торгуясь вокруг пика 2018 года, так как самый влиятельный компонент — евро - оставался слабым, а ключевая доходность правительственных облигаций оставалась на семилетнем максимуме.

Индекс доллара США вырос на 0,1% до 93,436 пункта, достигнув максимального уровня в этом году. С середины апреля индекс показывал неуклонный рост.



Евро восстановился от минимума сессии, но все же снизился до $1,1795 против $1,1880 в конце среды, когда он достиг своего самого низкого уровня с середины декабря.



Британский фунт укрепился до $1,3510, по сравнению с $1,3490. Стерлинг укрепился по отношению к евро до £0,8726.



Пара евро-доллар впоследствии движется в диапазоне, достигнув в четверг отметки $1,1775, а затем восстановилась. Восстановление было ограничено 20-часовой скользящей средней на уровне $1,1805/10.



Цена колеблется между $1,1780 и $1,1810, это было самым низким закрытием с 18 декабря. Это третье дневное снижение евро по отношению к доллару США.



Доллар продолжает поддерживаться доходностью облигаций США — доходность по 10-летним бумагам выросла выше 3,10% до новых многолетних максимумов. В то время как итальянская политика продолжает влиять на евро, в четверг доходность итальянских облигаций достигла месячных максимумов, прежде чем снизиться.

Сопротивления расположены на уровне $1,1810, $1,1835 (максимум 17 мая) и $1,1885 (максимум 16 мая). Поддержка находится на $1,1775 (минимум 17 мая), за ней следуют $1,1750 и $1,1715/20.



Аналитики отмечают, что пара доллар-иена по-прежнему сильно коррелирует с доходностью облигаций США.



Пара доллар-иена по-прежнему сильно коррелирует с доходностью казначейских 10-летних облигаций США, а комбинация нейтрального спекулятивного позиционирования по иене и более высоких доходностей по 10-летним облигациям может быть фактором поддержки для краткосрочного курса доллар-иена.



Корреляция пары доллар-иена и 10-летних облигаций, вероятно, останется нетронутой, если волатильность на рынке фиксированных доходов в США останется низкой, и, следовательно, пара доллар-иена по-прежнему может выиграть от растущей доходности в США.



Пара выглядит все более перекупленной технически и есть мнение, что дальнейшее ралли пары доллар-иена требует, чтобы рыночная динамика на рынке инструментов с фиксированной доходностью США поддерживалась, чего не ожидали рейтинговые стратеги.



В среднесрочной перспективе, думается, пара доллар-иена останется поддержанной перспективами продолжения глобального роста и расхождением между ФРС и Банком Японии и следует ожидать, что пара в конечном итоге окажется в диапазоне ¥110-115 в течение 6-12 месяцев.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 18 мая повысился на 11,93 коп. и составил 61,9408 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на символические 0,26 коп., на торгах четверга укрепился на 1,94 коп., оказавшись на уровне 26,1888 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 мая с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,205 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,20/26,22, а спустя 25 минут, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», СКВ опустилась до 26,19/26,21 UAH/USD, индицируя повторение сюжета предыдущей сессии.



По состоянию на 10.55 пара доллар-гривня на межбанке , несколько замедлив коррекцию из-за покупок, консолидировалась на цифре 26,190/26,205 UAH/USD на фоне ситуативного баланса спрос/предложение.



С 11.06 на рынке появились системные игроки, которые более активными продажами возобновили коррекцию «американца», оказавшегося в указанный час на уровне 26,185/26,195 UAH/USD. Локальные минимумы были выкуплены (предположительно, НБУ в рамках технологии Matching), замедлив откат и снова выровняв покупки и продаж. Из-за этого пара доллар-гривня замерла на отметке 26,185/26,195 UAH/USD, которую не покидала до 12.12 Киева, когда СКВ сделала еще один шаг вниз: 26,175/26,185 UAH/USD.



На обед рынок ушел около 13.08 на фоне сохранившихся цен. Последние не менялись до 14.15, снова понизившись с этого часа до 26,165/26,180, спустя час «американец» опять теряет в цене, снижаясь к 26,15/26,17 UAH/USD. Похоже, рынок с эти уровнем цен выходит на финишную прямую. Судя по всему, ускорение снижения происходило в отсутствие регулятора, покинувшего рынок с $30 млн. в своем «клюве».



Эти уровни не изменялись до 16.35, когда на рынке был совершен предфинишный «подскок дохлой кошки» - 26,155/26,175 UAH/USD.



На цифре 26,155/26,175 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 17 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1888 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,69% с 28,0672 UAH/USD до 26,1888 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, доллар понизиться в цене заставила банальная нехватка гривни. Дефицит нацвалюты обеспечивали регулятор и Минфин. Первый, разместив 15-го свои депозитные сертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., повторил мероприятие 16-го, продав бумаги на 2,103 млрд. грн. Во вторник, напомним, Минфин тоже «приложил руку» к изъятию с рынка гривневой ликвидности, одновременно пополняя бюджет размещением ОВГЗ на сумму 318 млн. грн. Таким образом, к утру четверга остатки на транзитных и коррсчетах НБУ упали к уровню 43 177,4 млн. грн.



Этого мало для игры на повышение пары доллар-гривня на межбанке .



Во-вторых, нынче «бюджетный период», время платежей бизнеса налогов, для чего требуются объемы гривни, ради которой, участники межбанка были вынуждены продавать доллар.



В-третьих, время играло против доллара – до завершения бюджетного периода осталось всего ничего, платежи надо успеть завершить до 18 мая. Это ускорило динамику снижения СКВ. Игроки торопились «продаться», опасаясь потерять на курсе и тем самым становясь «виновниками» ускорения отката.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 мая повысились на $42,4 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже. Меж тем в условиях нехватки гривни объем продаж экспортерами СКВ был увеличен.



Во-вторых, игроки старались завершить свои бюджетные проекты в четверг, не откладывая их на последний день недели, который будет «омрачен» канунами «официального» дня банкира.



В-третьих, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, стимулируя ликвидность: если накануне СКВ потеряла 0,26 коп., нынче «американец» упал на 1,94 коп.



Анонсированное выше заметное повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 16 мая, в четверг, 17-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $242,2 млн. к отметке $314,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $204,2 млн. к $246,6 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.



Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 17 мая констатировал снижение действующих цен на работавшиеся валюты.

Полагаю, дешевел доллар, а за ним теряли в цене остальные валюты, цена которых у нас в основном определяется по кроссу с «американцем».



Доллар на наличном рынке снижался из-за эволюции настроений в среде клиентов «налички», на которые оказывали воздействие «медвежьи» сводки с торгов валютного межбанка. При этом нелишне подчеркнуть, что ускорившееся падение безналичного «американца» после полудня вызвало аналогичную реакцию на наличном рынке, где до полудня ценовая коррекция наличной пары имела символическое значение, а в некоторых городах (Киев, Запорожье, Одесса) на местных рынках вообще не наблюдалась.



Кроме закономерной реакции наличного рынка на тренд «зеленого» безнала при «посредничестве» клиентов, внутридневным снижением наличный доллар обязан мероприятиям дилеров, пытавшимся дисконтированием цен сохранить равновесие покупок и продаж, сулившее бонусы в ликвидности.



Подобно предыдущей сессии, на рынках всех вышеперечисленных городов по итогам четверга сложилось равновесие покупок и продаж, которое за исключением столицы, принесло желаемый прогресс на участке ликвидности.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-4,0 коп., офера стали ниже на 1,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье, Киев), либо потеряли 4,0-5,0 коп., позиция «предложение» упала на 2,0-4,0 коп.



Итак, наличный рынок, в первую очередь, пара доллар-гривня в течение четверга теряла в цене.

Кроме вышеупомянутых мотивов («медвежьи» настроения в «зеленом» секторе межбанка и дисконты в процессе балансировки спроса и предложения), у этой коррекции мог быть еще один источник. Как мы указывали раньше, из-за существенного курсового зазора между наличным и безналичным долларами. В течение последнего времени наблюдался переток более дешевого наличного «американца» на дорогой межбанк. Это стимулировало поддержку достаточно высоких цен приема наличного доллара кассами банков, составляя конкуренцию «неформалам» наличного рынка. Нынче в условиях нехватки гривни актуальность этого перетока несколько поблекла, перестав стимулировать банковские покупки наличного доллара в прежнем темпе.



А теперь самое время поговорить о подробностях торгов 17 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого снова порадовали равновесием покупок и продаж, что стало главной причиной прогресса на участке ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 17 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение, а равновесие покупок и продаж дало возможность дилерам сузить спред в наличной паре доллар-гривня.



Около 12.37 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная, хотя и не очень активная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне чуть ниже среднего.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам требовалось поддерживать дисконтированием действующих цен.



Торговая активность после обеда выросла.



По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты немного просели, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом» и улучшив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в течение дня цены работавшихся валют снижались.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизилась на 4,0 коп., предложение потеряло столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,06/26,12 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, почти не требовало ценового «вмешательства», за исключением некоторого снижения уровня менее значимых оферов.



По состоянию на полдень на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют консолидировались на уровне: 26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB, сопровождаясь ликвидностью на уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая нуждалась в более заметном снижении цен, включая и биды.



Оптовики, стимулируя клиентские покупки, более заметно понизили офера, сохраняя равновесие покупок и продаж.



Последнее сумело обеспечить достойную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров днепровского опта «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 17 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 16 мая биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 17 мая уровнями 31,00/31,20 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 17 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь аккуратным снижением действующих котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения.



При этом наши дилеры аналогичной непрерывной внутридневной коррекцией цен наличного евро реагировали на стартовавшее с 05.00 Киева динамичное снижение пары евро-доллар мирового рынка forex.

Полагаю, немного сдерживал коррекцию наличного евро, поддерживаемую аналогичными настроениями в паре доллар-гривня, хорошо известный дефицит евро «в степях Украины».



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1819 к отметке $1,1790, констатировав внутридневное его снижение на скромные 29 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 17 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1809 пара евро-доллар до 04.30 Киева не покидала район этой цифры, совершив в указанный час подскок ко внутридневному максимуму: $1,1830, с которого вскоре, после 06.00 стартовала коррекция, проходившая в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками, амплитуда которых заметно выросла на европейской сессии рынка forex, как и полагается.



Около 15.00 коррекция пары евро-доллар прекратилась, а сама пара консолидировалась в пределах диапазона $1,1788-1,1808, который не покидала до 20.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США слабо укрепляется к евро и иене в ходе торгов в четверг на фоне роста доходности US Treasuries.



Евро торгуется к 16.20 Киева в районе $1,1805 против $1,1809 на закрытие прошлой сессии, когда евро упал до минимума с декабря прошлого года.



Курс евро находится в указанный час в районе ¥130,73 по сравнению со ¥130,35 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥110,73 против ¥110,40 в среду.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,11%.



Доходность 30-летних US Treasuries в четверг повысилась до 3,2322%, что стало максимальным уровнем с июля 2015 года. Рост показателя отражает повышение инфляционных ожиданий в США.



При этом негативным фактором для единой европейской валюты являются слухи из Италии, где популистские партии готовятся заключить соглашение о создании правящей коалиции. По слухам, представители этих партий рассматривают возможность выхода страны из ЕС.



Между тем курс фунта стерлингов подскочил до $1,351 по сравнению с $1,349 вечером в среду на новостях о том, что Великобритания может остаться в таможенном союзе ЕС после Brexit.



Некоторые профильные гуру рынка forex винят в ослаблении евро события в Италии.



Аргументируя мнение тем, что итальянские облигации были выбиты из колеи в среду из-за опасений, что две популистские политические партии пытаются сформировать правительство, которое будут добиваться списания части государственного долга.

Дескать, на этой почве единая валюта снизилась до самого слабого уровня в этом году. По словам аналитиков Standard Bank, это может быть только началом.



«Политическая неопределенность в настоящее время усугубляет замедление темпов экономического роста, предоставляя поддержку “медведям” в евро», - сказал Стив Барроу, глава отдела валютной стратеги банка в Лондоне.



По его словам, валюта может упасть до $1,10 с нынешнего уровня около $1,18.



«Мы, скорее всего, обнаружим, что эта грязь прилипнет к евро, – сказал Барроу. – Наш предыдущий прогноз о переходе в диапазон $1,15 - $1,20 выглядит так, как будто это может быть более низкий рейндж, $1,10 - $1,15. Как бы то ни было, мы пока не видим отскока в евро».



За пять предшествовавших марту кварталов единая валюта подорожала более чем на 17% и с тех пор упала на 4%, достигнув минимума 2018 года на $1,1763 в среду. Доходность итальянским 10-летних государственных облигаций упала на один базисный пункт до 2.11%. Разница с доходностью аналогичных немецких облигаций выросла примерно до 150 базисных пунктов, что близко к четырехмесячному максимуму.



Стало быть, в среду пара евро-доллар опускалась до нового минимума года на отметке $1,1765.

Мы склонны считать, что произошло это на фоне локальной волны сокращения аппетитов к риску, но в итоге в среду все-таки индекс Dow Jones смог закрыться ростом на 0,26%.



Вообще за последние 10 торговых дней Dow Jones показывал рост 9 дней, во все дни кроме последнего вторника, когда он показал падение на 0,78%.



Ситуация логична – американский долговой рынок падает, фондовый рынок растет, это соответствует тенденциям на рост аппетитов к риску. Доходности 10-летних облигаций США достигли сегодня 3,12%.



Однако доллар пока не хочет расти на росте доходностей так, как это было до конца января 2018 года. Например, за январь 2018 года доходности 10-летних облигаций США выросли с 2,40% до 2,70%. За этот же месяц пара евро-доллар выросла приблизительно с $1,20 до $1,25, а индекс Dow Jones с 24830 до 26150 пункта(исторический максимум был показан 26 января на 26616 пункта).



Наши ожидания последней волны роста доллара основаны на том, что мы еще увидим последний сильный всплеск роста аппетитов к риску. Хотя, как мы вынуждены признать, временные рамки для такого сюжета сжимаются, поскольку с каждым повышением ставки ФРС заимствования в долларах дорожают все больше.



В то же время центробанки других стран проявляют мало энтузиазма в желании ужесточать монетарную политику вслед за ФРС. В результате это может кончиться тем, что слабость развивающихся рынков, товарных рынков и сырьевых валют, и вообще рисковых активов будет наблюдаться на фоне довольно уверенной динамики американского фондового рынка и одновременно доллара (такое тоже бывало в истории).



Впрочем, пока что главный ценовой индикатор экономического роста в мире – цена меди, остается в диапазоне на уровнях, достигнутых в начале года. Отметим, что в целом пара евро-доллар и цены на медь относительно неплохо коррелируют, но если пара евро-доллар вышла вниз из диапазона, в котором находилась с середины января, то медь в нем осталась. Это дает основание считать, что время для старта тренда на «генеральный» рост доллара еще не наступило.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,00/31,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «почти законопослушно», не изменившись в течение 17 мая по спросу, и потеряв 30 пунктов по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля не изменились, офера потеряли 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», улучшился показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему с закрытия среды на 10,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 мая по спросу не изменились, потеряв 30 пунктов по предложению.



Пролонгация снижения цен на безналичный доллар в четверг «выросшим темпом» связана с установившимся накануне низким уровнем гривневой ликвидности, что было индицировано состоянием остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Правда, скорость оттока средств оттуда заметно упала – очевидно, НБУ и остальные казенные структуры опасаются «перегнуть палку» и не сорвать резьбу, затягивая гайки монетаризма.



При этом, напомним, в стране бюджетная неделя или период. До 18-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядные суммы в гривне. Что в текущих условиях непросто и влечет за собой визиты на валютный межбанк для продаж СКВ ради толики гривневой ликвидности.



Наличный рынок немного успокоился, по сути прекратив рост в паре доллар-гривня, реагируя на вялотекущий «медвежий» тренд «зеленого» безнала.



Рискнем предположить пятничную терминацию текущего очень медленного снижения безналичной пары доллар-гривня.



Поводом для этого может стать завершение бюджетного периода, «пятничный синдром» (попытки вхождения части игроков накануне выходных в «старый надежный» доллар), а также постепенный выход на первые роли очередного фактора трендо- и курсоформирования посредством роста гривневой ликвидности – порционной компенсации НДС Казначейством. Последнее способно не только «заморозить» текущий «ползучий» откат «американца», но и вызвать его рост.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,175 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного углубления тренда «гривнедефицита» на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось увеличение сужения. Об этом дали понять понизившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 177,4 млн. грн. к отметке 37 621,7 млн. грн., оставляя «открытым вопрос» о пролонгации укрепления курса гривни относительно доллара на межбанке .



С некоторой задержкой, около 10.20 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, ограничились сужением спреда, оказавшись на отметке 26,16/26,17 UAH/USD.



К 10.44 котировки доллара на межбанке не покинули цифру 26,16/26,17 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения. При этом средневзвешенный курс первых сделок показал снижение с уровней вчерашнего закрытия (26,1727 против 26,1888 UAH/USD).



После 11.00 на межбанке с предложением доллара появились системные игроки, ускорив замедлившуюся было коррекцию безналичного доллара – по состоянию на 11.15 Киева СКВ котировалась на уровне 26,145/26,155 UAH/USD.



Дополуденный откат доллара на межбанке сопровождался признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка соответствовала заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.45 на фоне достижения долларом на межбанке локальных низов (26,140/26,155 UAH/USD) активизировались покупки «американца», заметно замедлив темп отката.

Мы не исключаем, что среди покупателей был и использовавший платформу Matching регулятор, анонимно пополнявший свои резервы.



Пополудни, на 12.11 доллар на межбанке, прекратив коррекцию, обосновался на уровне 26,135/26,145 UAH/USD.



Около 13.25 Киева на фоне понизившихся к цифре 26,13/26,14 UAH/USD цен доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв. Судя по снижению, регулятор ушел на обед раньше, свернув покупки СКВ.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 мая с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 17 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп.

по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1795, поднявшись до $1,1810 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1818 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).



На открытии торгов 18 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).



На старте торгов 18 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 26,00-03/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,95/31,10 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,00/31,18 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



На 13.38 «неформалы» Днепра сообщили о пролонгации снижения цен на местном наличном рынке. В указанный час на фоне действующих котировок (26,03/26,09-10 UAH/USD, евро – 30,95/31,15 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), нашим валютчикам удалось сохранить баланс спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,08 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,08 UAH/USD, евро (опт) 31,00/31,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,00/31,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,12 UAH/USD, евро – 30,75/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,417 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,11 UAH/USD; евро – 31,00/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,419 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара США к евро слабо снижается в пятницу утром после незначительного подъема накануне.Цена золота продолжает снижаться в пятницу утром, основным фактором такой динамики по-прежнему остается укрепление курса доллара, что делает покупку торгующегося в долларах золота менее привлекательной.Индекс доллара США продолжил расти в четверг, торгуясь вокруг пика 2018 года, так как самый влиятельный компонент — евро - оставался слабым, а ключевая доходность правительственных облигаций оставалась на семилетнем максимуме.Индекс доллара США вырос на 0,1% до 93,436 пункта, достигнув максимального уровня в этом году. С середины апреля индекс показывал неуклонный рост.Евро восстановился от минимума сессии, но все же снизился до $1,1795 против $1,1880 в конце среды, когда он достиг своего самого низкого уровня с середины декабря.Британский фунт укрепился до $1,3510, по сравнению с $1,3490. Стерлинг укрепился по отношению к евро до £0,8726.Пара евро-доллар впоследствии движется в диапазоне, достигнув в четверг отметки $1,1775, а затем восстановилась. Восстановление было ограничено 20-часовой скользящей средней на уровне $1,1805/10.Цена колеблется между $1,1780 и $1,1810, это было самым низким закрытием с 18 декабря. Это третье дневное снижение евро по отношению к доллару США.Доллар продолжает поддерживаться доходностью облигаций США — доходность по 10-летним бумагам выросла выше 3,10% до новых многолетних максимумов. В то время как итальянская политика продолжает влиять на евро, в четверг доходность итальянских облигаций достигла месячных максимумов, прежде чем снизиться.Сопротивления расположены на уровне $1,1810, $1,1835 (максимум 17 мая) и $1,1885 (максимум 16 мая). Поддержка находится на $1,1775 (минимум 17 мая), за ней следуют $1,1750 и $1,1715/20.Аналитики отмечают, что пара доллар-иена по-прежнему сильно коррелирует с доходностью облигаций США.Пара доллар-иена по-прежнему сильно коррелирует с доходностью казначейских 10-летних облигаций США, а комбинация нейтрального спекулятивного позиционирования по иене и более высоких доходностей по 10-летним облигациям может быть фактором поддержки для краткосрочного курса доллар-иена.Корреляция пары доллар-иена и 10-летних облигаций, вероятно, останется нетронутой, если волатильность на рынке фиксированных доходов в США останется низкой, и, следовательно, пара доллар-иена по-прежнему может выиграть от растущей доходности в США.Пара выглядит все более перекупленной технически и есть мнение, что дальнейшее ралли пары доллар-иена требует, чтобы рыночная динамика на рынке инструментов с фиксированной доходностью США поддерживалась, чего не ожидали рейтинговые стратеги.В среднесрочной перспективе, думается, пара доллар-иена останется поддержанной перспективами продолжения глобального роста и расхождением между ФРС и Банком Японии и следует ожидать, что пара в конечном итоге окажется в диапазоне ¥110-115 в течение 6-12 месяцев.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,69% с 28,0672 UAH/USD до 26,1888 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 17 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 17 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, как и накануне, доллар понизиться в цене заставила банальная нехватка гривни. Дефицит нацвалюты обеспечивали регулятор и Минфин. Первый, разместив 15-го свои депозитные сертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., повторил мероприятие 16-го, продав бумаги на 2,103 млрд. грн. Во вторник, напомним, Минфин тоже «приложил руку» к изъятию с рынка гривневой ликвидности, одновременно пополняя бюджет размещением ОВГЗ на сумму 318 млн. грн. Таким образом, к утру четверга остатки на транзитных и коррсчетах НБУ упали к уровню 43 177,4 млн. грн.Этого мало для игры на повышение пары доллар-гривня на межбанке .Во-вторых, нынче «бюджетный период», время платежей бизнеса налогов, для чего требуются объемы гривни, ради которой, участники межбанка были вынуждены продавать доллар.В-третьих, время играло против доллара – до завершения бюджетного периода осталось всего ничего, платежи надо успеть завершить до 18 мая. Это ускорило динамику снижения СКВ. Игроки торопились «продаться», опасаясь потерять на курсе и тем самым становясь «виновниками» ускорения отката.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 мая повысились на $42,4 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже. Меж тем в условиях нехватки гривни объем продаж экспортерами СКВ был увеличен.Во-вторых, игроки старались завершить свои бюджетные проекты в четверг, не откладывая их на последний день недели, который будет «омрачен» канунами «официального» дня банкира.В-третьих, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, стимулируя ликвидность: если накануне СКВ потеряла 0,26 коп., нынче «американец» упал на 1,94 коп.Анонсированное выше заметное повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 16 мая, в четверг, 17-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $242,2 млн. к отметке $314,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $204,2 млн. к $246,6 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичным долларом в четверг мы сообщили выше.Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 17 мая констатировал снижение действующих цен на работавшиеся валюты.Полагаю, дешевел доллар, а за ним теряли в цене остальные валюты, цена которых у нас в основном определяется по кроссу с «американцем».Доллар на наличном рынке снижался из-за эволюции настроений в среде клиентов «налички», на которые оказывали воздействие «медвежьи» сводки с торгов валютного межбанка. При этом нелишне подчеркнуть, что ускорившееся падение безналичного «американца» после полудня вызвало аналогичную реакцию на наличном рынке, где до полудня ценовая коррекция наличной пары имела символическое значение, а в некоторых городах (Киев, Запорожье, Одесса) на местных рынках вообще не наблюдалась.Кроме закономерной реакции наличного рынка на тренд «зеленого» безнала при «посредничестве» клиентов, внутридневным снижением наличный доллар обязан мероприятиям дилеров, пытавшимся дисконтированием цен сохранить равновесие покупок и продаж, сулившее бонусы в ликвидности.Подобно предыдущей сессии, на рынках всех вышеперечисленных городов по итогам четверга сложилось равновесие покупок и продаж, которое за исключением столицы, принесло желаемый прогресс на участке ликвидности.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 1,0-4,0 коп., офера стали ниже на 1,0-3,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье, Киев), либо потеряли 4,0-5,0 коп., позиция «предложение» упала на 2,0-4,0 коп.Итак, наличный рынок, в первую очередь, пара доллар-гривня в течение четверга теряла в цене.Кроме вышеупомянутых мотивов («медвежьи» настроения в «зеленом» секторе межбанка и дисконты в процессе балансировки спроса и предложения), у этой коррекции мог быть еще один источник. Как мы указывали раньше, из-за существенного курсового зазора между наличным и безналичным долларами. В течение последнего времени наблюдался переток более дешевого наличного «американца» на дорогой межбанк. Это стимулировало поддержку достаточно высоких цен приема наличного доллара кассами банков, составляя конкуренцию «неформалам» наличного рынка. Нынче в условиях нехватки гривни актуальность этого перетока несколько поблекла, перестав стимулировать банковские покупки наличного доллара в прежнем темпе.А теперь самое время поговорить о подробностях торгов 17 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого снова порадовали равновесием покупок и продаж, что стало главной причиной прогресса на участке ликвидности.Впрочем, по порядку.Торги 17 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,420 UAH/RUB.Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение, а равновесие покупок и продаж дало возможность дилерам сузить спред в наличной паре доллар-гривня.Около 12.37 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная, хотя и не очень активная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне чуть ниже среднего.После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам требовалось поддерживать дисконтированием действующих цен.Торговая активность после обеда выросла.По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты немного просели, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом» и улучшив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в течение дня цены работавшихся валют снижались.В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизилась на 4,0 коп., предложение потеряло столько же.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,06/26,12 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, почти не требовало ценового «вмешательства», за исключением некоторого снижения уровня менее значимых оферов.По состоянию на полдень на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют консолидировались на уровне: 26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB, сопровождаясь ликвидностью на уровне «ниже среднего».После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая нуждалась в более заметном снижении цен, включая и биды.Оптовики, стимулируя клиентские покупки, более заметно понизили офера, сохраняя равновесие покупок и продаж.Последнее сумело обеспечить достойную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров днепровского опта «твердую четверку», констатировали улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении 17 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.По сравнению с закрытием 16 мая биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 4,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 17 мая уровнями 31,00/31,20 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 17 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь аккуратным снижением действующих котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения.При этом наши дилеры аналогичной непрерывной внутридневной коррекцией цен наличного евро реагировали на стартовавшее с 05.00 Киева динамичное снижение пары евро-доллар мирового рынка forex.Полагаю, немного сдерживал коррекцию наличного евро, поддерживаемую аналогичными настроениями в паре доллар-гривня, хорошо известный дефицит евро «в степях Украины».Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,00/31,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «почти законопослушно», не изменившись в течение 17 мая по спросу, и потеряв 30 пунктов по предложению.Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля не изменились, офера потеряли 30 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», улучшился показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему с закрытия среды на 10,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 мая по спросу не изменились, потеряв 30 пунктов по предложению.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,175 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного углубления тренда «гривнедефицита» на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось увеличение сужения. Об этом дали понять понизившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 177,4 млн. грн. к отметке 37 621,7 млн. грн., оставляя «открытым вопрос» о пролонгации укрепления курса гривни относительно доллара на межбанке .С некоторой задержкой, около 10.20 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, ограничились сужением спреда, оказавшись на отметке 26,16/26,17 UAH/USD.К 10.44 котировки доллара на межбанке не покинули цифру 26,16/26,17 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения. При этом средневзвешенный курс первых сделок показал снижение с уровней вчерашнего закрытия (26,1727 против 26,1888 UAH/USD).После 11.00 на межбанке с предложением доллара появились системные игроки, ускорив замедлившуюся было коррекцию безналичного доллара – по состоянию на 11.15 Киева СКВ котировалась на уровне 26,145/26,155 UAH/USD.Дополуденный откат доллара на межбанке сопровождался признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка соответствовала заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 11.45 на фоне достижения долларом на межбанке локальных низов (26,140/26,155 UAH/USD) активизировались покупки «американца», заметно замедлив темп отката.Мы не исключаем, что среди покупателей был и использовавший платформу Matching регулятор, анонимно пополнявший свои резервы.Пополудни, на 12.11 доллар на межбанке, прекратив коррекцию, обосновался на уровне 26,135/26,145 UAH/USD.Около 13.25 Киева на фоне понизившихся к цифре 26,13/26,14 UAH/USD цен доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв. Судя по снижению, регулятор ушел на обед раньше, свернув покупки СКВ.Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 мая с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 17 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп.по предложению.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1795, поднявшись до $1,1810 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1818 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).На открытии торгов 18 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).На старте торгов 18 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 26,00-03/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,95/31,10 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,00/31,18 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.На 13.38 «неформалы» Днепра сообщили о пролонгации снижения цен на местном наличном рынке. В указанный час на фоне действующих котировок (26,03/26,09-10 UAH/USD, евро – 30,95/31,15 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), нашим валютчикам удалось сохранить баланс спроса и предложения.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,08 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,08 UAH/USD, евро (опт) 31,00/31,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,00/31,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,12 UAH/USD, евро – 30,75/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,417 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,11 UAH/USD; евро – 31,00/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,419 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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