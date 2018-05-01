RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Що робити,
якщо вкрали документи

Finance.ua: Що робити, якщо вкрали документи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:43

Finance.ua: Що робити, якщо вкрали документи

Пропонуємо до обговорення:
Як я відновлював паспорт і водійські права
Кілька місяців тому мене обікрали. На парковці з салону авто витягли дві сумки і кілька речей. З цінного зникли: планшет, відеореєстратор, дриль з різними насадками і свердлами, робочий ноутбук. З безцінного – основні документи: паспорт, водійські права, документи на машину, а також час, витрачений на їх відновлення. Я детально опишу цей процес, і, виходячи з отриманого досвіду, дам кілька порад щодо того, як його можна оптимізувати.

Дивися повний текст Що робити, якщо вкрали документи
D2
 
Повідомлень: 23
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:43

Дуже змістовна стаття, дякую!
qwer-nick
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 07:48

Дякую Вам!
concord
 
Повідомлень: 7
З нами з: 13.08.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:34

Re: Finance.ua: Що робити, якщо вкрали документи

Якщо вкрали документи, то потрібно звернутись в поліцію - там все детально Вам розкажуть.
koljanovskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 27.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Іпотека чи оренда
D2 » Сер 25 кві, 2018 21:14
8 1265
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 09:35
koljanovskiy
Finance.ua: Домашня сонячна електростанція
D2 » Нед 24 чер, 2018 13:08
0 222
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 13:08
D2
Finance.ua: Побут чи не побут
D2 » Вів 01 тра, 2018 21:49
3 655
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 10:01
Zoryana_Buryk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (123)
29.06.2018 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.