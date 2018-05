Форуми / Форуми Дяді Саші

Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 22 тра, 2018 12:37 Итоги: Энергетика 22.05.18



По состоянию на 08.25 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28%, до $79,44 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,32%, до $72,58 за баррель.



Позитивные посылы рынков по избежанию торговой войны между США и Китаем и политические проблемы в Венесуэле способствуют росту цен на нефть. Затягивание экономических винтов нанесет серьезный вред возможности Венесуэлы для экспорта, что сделает практически невозможным для страны приобретение доллара.



Нефтяной рынок оценивает последствия выборов в Венесуэле, которые прошли в стране 20 мая. По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах. Оппозиция Венесуэлы призвала к международному давлению, чтобы провести настоящие выборы.



США осудили прошедшие в Венесуэле президентские выборы и пообещали предпринять скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в этой стране, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп в этот же день подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.



Ослабление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, что также поддерживает нефтяной рынок, произошло после комментариев с американской стороны. Так, министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины «на многие товары».



Нефтяные фьючерсы выросли в понедельник, достигнув нового максимума за три с половиной года, на опасениях, что США могут наложить новые санкции на Венесуэлу после прошедших выборов в стране в выходные дни.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июньская нефть WTI выросла на 96 центов, или почти на 1,4%, до $72,24 за баррель - это самый высокий показатель с 26 ноября 2014 года.



Июльская нефть Brent добавила 71 центов до $79,22 за баррель на ICE Futures Europe.



«США уже ввели санкции в отношении частных лиц в Венесуэле, но санкции в отношении нефтяной промышленности могут стать последним гвоздем в гробу для нефтяной промышленности», - сказал Роберт Ягер из Mizuho.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро выиграл второй шестилетний срок в воскресенье на выборах, бойкотированных оппозицией и осужденных со стороны США и других стран.



Скотт Гекас, старший менеджер по стратегическим операциям в Long Leaf Trading Group, указал, что «Саудовская Аравия уже взяла на себя обязательство компенсировать поставки нефти из Венесуэлы», и учитывая «очень длинную позицию на текущем рынке», можно ожидать закрытием некоторого числа позиций в краткосрочной перспективе.

Тем не менее, летний сезон в США, как ожидается, станет одним из самых сильных в истории, сказал он.

Учитывая все это, он считает, что цены на нефть WTI удержат уровень от $70 до $71 в течение следующих нескольких недель, если не появится больше неопределенности со стороны Ближнего Востока.



Июньский бензин вырос на 1% до $2,257 за галлон, а июньский мазут прибавил 0,4% до $2,274 за галлон.



Китай начнет закупать американский газ ради сделки с Трампом.



США и Китай достигли предварительных договоренностей по взаимной торговле, объявил в воскресенье министр финансов Штатов Стивен Мнучин.

По итогам двухдневных переговоров в Вашингтоне, где китайскую сторону представлял вице-премьер Госсовета Лю Хэ, а американскую - лично Дональд Трамп, был подготовлен план, который позволит предотвратить разрастание торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.



«Мы ставим торговую войну на паузу», - заявил Мнучин, добавив, что введение пошлин на китайские товары в объеме $150 млрд. в год, которыми Белый дом грозил ответить на нарушения прав интеллектуальной собственности и недобросовестную торговлю со стороны КНР, «отложено на время выполнения рамочных договоренностей».



Эти договоренности включают увеличение закупки Китаем американских товаров, прежде всего энергоносителей, сообщил The Hill экономический советник Белого дома Лари Кудлоу.



По его словам, речь идет о том, чтобы «существенно увеличить» поставки в КНР американского сжиженного газа. Для конкретной проработки этого вопроса в Китай отправится министр торговли Уилбур Росс, который обсудит также экспорт американских сельхозтоваров и продукции машиностроения.

По данным Reuters, чтобы урегулировать торговый спор, избежать наложения пошлин и уменьшить торговый дисбаланс, Китай готов открыть доступ на рынок американским товарам на сумму $200 млрд. в год.

«Мы достигли большого прогресса здесь в Вашингтоне на основе того, что было оговорено в Китае несколько недель назад, и президенту это очень нравится», - сказал Кудлоу.

По данным американского Минэнерго, Китай уже является крупнейшим покупателем американского газа в Азии - на него приходится треть всех поставок СПГ на экспорт, объем которых в прошлом году увеличился в 3,6 раза, до 19,7 млрд. кубометров.



По данным Bloomberg, договоренность о поставках в КНР американского СПГ была достигнута на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа в апреле прошлого года. Спустя месяц Минторг США объявил о подписании двустороннего торгового соглашения, которое расширит доступ американским энергокомпаниям на китайский рынок.

Тогда же Cheniere Energy - пионер американского СПГ-экспорта, отправившая в прошлом году пять танкеров в Китай, - объявила, что готовит долгосрочный контракт с КНР.

Как прогнозирует Минэнерго, экспорт СПГ будет увеличен втрое, благодаря запуску двух новых терминалов: в 2018 году США планируют продавать 31 млрд. кубометров в год, в 2019-м - 60,59 млрд. кубов.



BP будет закупать в США по 2 млн. тонн СПГ в течение 20 лет – компания.



Соглашение сроком на 20 лет о ежегодных поставках 2 млн. тонн сжиженного природного газа (СПГ) заключили американская компания Venture Global Calcasieu Pass и британская BP (British Petroleum), сообщила в понедельник пресс-служба американской компании в Нью-Йорке.



В соответствии с соглашением, британская компания будет приобретать СПГ на условиях FOB (Free on Board) с момента начала эксплуатации экспортного газового терминала Venture Global Calcasieu Pass в местечке Кэмерон Пэрриш (штат Луизиана) на берегу Мексиканского залива. Как ожидается, эксплуатация этого терминала, рассчитанного на экспорт до 10 млн. тонн СПГ в год, начнется в 2022 году. Ранее Venture Global Calcasieu Pass уже заключила 6 соглашений об экспорте СПГ, в том числе с Shell, Edison S.p.A и португальской Galp. Кроме того, эта компания строит еще один терминал в Плакиминес (штат Луизиана) на реке Миссисипи, рассчитанный на экспорт 20 млн. тон СПГ в год.



По данным управления информации министерства энергетики США, экспорт СПГ в 2017 году вырос почти в четыре раза - до 1,94 млрд. кубических футов (54,9 млн. кубометров) в сутки.



Сейчас основным экспортным терминалом служит Sabine Pass в штате Луизиана, откуда СПГ транспортируют в 25 стран. 53% экспорта СПГ приходится на три страны - Мексику (20%), Южную Корею (18%) и КНР (15%).

Помимо Sabine Pass в США действует экспортный СПГ-терминал Cove Point (штат Мэриленд), еще четыре терминала - в Джорджии, Луизиане и два в Техасе - должны вступить в эксплуатацию в 2019 году, что доведет возможности экспорта

природного газа до 9,6 млрд. кубических футов (271 млн. кубометров) в день.



Япония начала закупать газ в США.



Первый танкер со сжиженным природным газом (СПГ), полученным из газа со сланцевых месторождений в США, прибыл в понедельник в японский порт Иокогама. Об этом сообщила корпорация Tokyo Gas, которая заключила соответствующий контракт на поставки сроком 20 лет.



Объем первой партии составил 70 тысяч тонн, чего хватит для обеспечения 220 тысяч домохозяйств в течение года. Газ произведен на предприятии ST Cove Point - совместной компании Tokyo Gas и Sumitomo Corporation, расположенном на востоке американского штата Мэриленд. «Благодаря этому проекту и новым поставщикам Tokyo Gas сможет расширить свою сеть», - отмечается в заявлении компании.

Всего в течение 20 лет она планирует поставлять в Японию 1,4 млн. тонн СПГ ежегодно.

До настоящего времени Япония покрывала около 80% своих потребностей за счет поставок газа из Австралии, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, однако в конце прошлого года японское правительство объявило о намерении оказать активное содействие США в расширении поставок американского сжиженного сланцевого газа в страны Юго-Восточной и Южной Азии.



Для этого из бюджета будет выделено около ¥1 трлн. (почти $8,8 млрд.) на строительство инфраструктуры для приема газа, а также высокоэффективных и экологически чистых электростанций, работающих на таком топливе.

США по итогам 2017 года увеличили экспорт СПГ в 3,6 раза - до 19,7 млрд. кубометров в год, следует из данных Минэнерго страны.



Добыча газа увеличилась на 5%, до рекордных 774 млрд. кубов. Из суммарного прироста - 39 млрд. кубометров - половина была продана за рубеж.



За счет роста поставок в Мексику и бума СПГ-экспорта из терминала Sabine Pass в Луизиане - первого в серии экспортных портов, которые строятся на американском побережье, - Штаты впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа: его поставки на мировой рынок на 0,4 млрд. кубических футов в день превысили закупки за рубежом.



В 2018 году рост добычи газа ускорится более чем вдвое, прогнозирует Минэнерго: производство вырастет на 11%, до 901,1 млрд. кубометров.

Экспорт СПГ будет увеличен втрое, благодаря запуску двух новых терминалов: в 2018 году США планируют продавать 31 млрд. кубометров в год, в 2019-м - 60,59 млрд. кубов.







