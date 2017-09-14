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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:13

  nik1 написав:
  myshapiton написав: Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы? Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов? Или все против Путина - вранье?

Лично Я активистам не особенно доверяю.

Ну, я так и понял, Путину доверяешь больше. Путину же можно верить, он же в 2014 году говорил, что "их там нет", а уже в 2015, что "это спецоперация". Настоящий хозяин своего слова: может его дать, а может и взять обратно :lol:

Не доверять нужно, а своей головой думать. Берешь и проверяешь.

  vitali_kalinin написав:После всех предыдущих обсеров подобных экспертов вас все еще не смущаюет что на всю Рооссию нашелся один эксперт по мостам почему-то из института Водных проблем? А хотя о чом я. Выж тоже активист.

Меня смущает только то, что тут на форуме собрался десяток путинофилов, которые упорно не могут проверить правдивость слов эксперта (без кавычек). И вроде СНиПы же не являются секретным документом? И вроде испытание мостов груженными машинами не новость? Или я что-то пропустил?

  yanyura написав:Заинтересовало, а что это за эксперт такой, Юрий Медовар?
Быстрый поиск выдал:
Оффсайт Института водных проблем РАН, где он работает:
Медовар Юрий Анатольевич
Должность: старший научный сотрудник
Степень: кандидат геолого-минералогических наук
Звание: доцент
Подразделение: Лаборатории, не объединенные в отделы

Направления научных исследований: подтопление берегов водохранилищ, фильтрационные процессы в зоне аэрации.

Основные публикации:
Алифанов В.М., Медовар Ю.А., Юшманов И.О. Прогноз изменения почвенно-гидрологических условий под влиянием антропогенного фактора. В сб. "Проблемы прогнозного почвенно-мелиоративного картографирования и топографо-геодезических изысканий в мелиоративном и водохозяйственном строительстве". М. 1989.

http://www.iwp.ru/about/employees/medov ... atolevich/
Т.е. у него общее с сейсмологией только "кандидат геолого-минералогических", а так он обычный мелиоратор. Но эксперт по сейсмологии и постройке мостов!

Основные публикации - единственная статья, написанная 28 лет назад, да еще и в соавторстве, да еще и в сборнике, не монография. В своё время я работал в НИИ и знаю, ЧТО пишется в графе "Основные публикации" для значимости научного сотрудника. Не верите мне - спросите у Starikan'а.

Как минимум с 2016 г., им не опубликовано ни одной научной статьи - http://www.iwp.ru/about/structure/labor ... hey-sredy/ зато вот еще его экспертное выступление (тот же оффсайт института):
Юрий Медовар принял участие в экологической дискуссии

Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, старший научный сотрудник ИВП РАН (Лаборатория гидрогеологических проблем и охраны окружающей среды), принял участие в дискуссии на канале sotavizion. Тема обсуждения экспертов – «Мусорный край: свалка в Ядрово».

http://www.iwp.ru/about/mass-media/yuri ... diskussii/

Дальше еще интереснее - он в одиночку обнаружил залежи урановых руд в Воронежской области, что до него не удавалось никому! Не верите? Смотрите его прямое выступление с 1:22 на https://www.youtube.com/watch?v=8hkoluFGwOI

Ай молодца! Столько сил потратил на поиск десятка ссылок и фактов о личности Медовара, но вот беда!!! - до проверки озвученных им фактов руки как-то не дошли :mrgreen:

За проделанную работу, как и за полнейшую ее бессмысленность, ПЯТЬ баллов. Хотя, чего это бесмысленно? Целенаправленное очернение личности с целью отвлечения от факта правдивости его заявлений. Лишь бы только не глянуть в СНиП! Лишь бы только съехать с темы! :lol:
  freeze написав:Медовар - интервью 2016 год :
Ребята, ничего там бить нельзя: это море.......

Еще один полезный комментарий о личности Медовара )))) Про СНиПы есть что-то сказать?

  Shram написав:Хватит уже занимать страусиную позицию - голову в песок и отрицать очевидное. Только ещё большими глупцами себя (да и всю Украину) выставляете.

Страусиная позиция - это не признавать факта нарушения строительных норм в политических целях. Глупцами тут выглядят только такие россияне как ты.

  skiffrusspb написав:EKO
Ага. И все фото чёрно-белые. Ни на что не намекает? )))
Понимаете, прогресс немного ушёл вперёд. И крылья вот так тоже больше не испытывают:

Т.е., если следовать аналогии, то нынче крылья самолетов уже испытывают в полете? Бу-га-га!!! Теперь понятно почему МС-21 в первом своем полете выше 1 км не взлетал :mrgreen:

  BBC написав:Киев. Новый автомобильно-железнодорожный мост (Кирпы) как испытывали?

Гружеными самосвалами. Можно найти в интернете фотографии.

Волгарь Ну, от этого персонажа про СНиПы точно ничего прочитать даже надежды не было. У него же только космические корабли бороздят просторы космоса.

  THB написав:То забор на границе,то гиперлуп,теперь 25 аэропортов и какая-то судоходная канава.... Стыдно за свою страну...

Нам тоже стыдно за Россию.

  slavek написав:А ты разве что-то понимаешь в советских СНиПах или российских СП?

Да уж, поболе тебя понимаю. Это же не я бетон зимой электричеством грею :lol:

================

А теперь гвоздь программы:
СНиП II-7-81* Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция
7.4.3. Арочные мосты допускается применять только при наличии скального основания. Пяты сводов и арок следует опирать на массивные опоры и располагать на возможно более низком уровне. Надарочное строение следует проектировать сквозным.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:37

  slavek написав:А ты разве что-то понимаешь в советских СНиПах или российских СП?



  myshapiton написав:Да уж, поболе тебя понимаю. Это же не я бетон зимой электричеством грею :lol:


Вообще-то электричеством греют бетон на всех стройках Украины и не только. А вот хвастливый дилетант не знающий то, что знают даже студенты
https://studopedia.org/4-63704.html искренне убежден, что его можно укладывать и даже добиться при этом проектной прочности просто добавив на заводе противоморозные добавки


  myshapiton написав:А теперь гвоздь программы:
СНиП II-7-81* Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция
7.4.3. Арочные мосты допускается применять только при наличии скального основания. Пяты сводов и арок следует опирать на массивные опоры и располагать на возможно более низком уровне. Надарочное строение следует проектировать сквозным.

Найдите что-нибудь посвежее http://docs.cntd.ru/document/1200111003 -
7.5.6 Арочные и рамные железобетонные бесшарнирные мосты допускается применять только при наличии скального основания. Пяты сводов, арок и стоек рам следует опирать на массивные опоры и располагать на возможно более низком уровне. Надарочное строение следует проектировать сквозным.
Мост-то стальной, а не железобетонный,да и мост шарнирный как и рекомендовано в
7.5.5 В сейсмических районах следует проектировать преимущественно мосты с балочными разрезными и неразрезными пролетными строениями, мосты рамной системы, а также арочные мосты с шарнирным опиранием пролетных строений на опоры, в том числе арочные мосты со сводами из гофрированных металлических листов, висячие и вантовые мосты. Для устройства опор и перекрытия пролетов предпочтительны конструкции наименьшей массы, способные к значительным деформациям на стадии, предшествующей разрушению..

И последнее.
Такие уникальные сооружения проектируют ведущие и проектные НИИ. А они, как правило, и пишут СНиПы и СП. Они что, не знают того, что сами написали?
Востаннє редагувалось shapo в Сер 30 тра, 2018 04:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:30

myshapiton
Надо же было посмотреть, что может быть с опорами, а этого никто не сделал. Грунты проседают, но надо, чтобы они проседали равномерно”, – добавил Медовар.


через несколько дней после погружения сваи испытывают дизель-молотом: по ним наносят серию ударов одинаковой силы, после чего с помощью измерительных приборов фиксируется осадка конструкций и степень сопротивления грунта. Затем сваи испытывают статическими нагрузками: гидравлические домкраты постепенно "нагружают" сваю сверху. На нее давят с разных сторон по горизонтали и тянут вверх.

https://rg.ru/2015/08/19/reg-kfo/grunt.html

Опубликовано: 26 дек. 2016 г.
Юрий Медовар - Крымский мост построить нереально

https://www.youtube.com/watch?v=f8oOoeAF3Xc
Что он там о грязевых вулканах говорит?
Схема расположения грязевых вулканов на Таманском полуострове

https://mud-volcano.coastdyn.ru/map.html

Ближайший к мосту "работающий" морской грязевой вулкан - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... /maplink/1

А о газовом месторождении?
Нефтегазовые месторождения Украины (карта)

https://yuko.eu/press-centre/articles/k ... neft/2411/

И в том же духе
Опубликовано: 2 февр. 2017 г.
Юрий Медовар - Путин сказал, что Крымский мост будет, а это под большим вопросом

https://www.youtube.com/watch?v=if7SzCj1Mnc

Успехов в дальнейшей защите Величайшего Ученого Всех Времен И Народов!


P.S. Даже Президент Украины заявил о полезности Керченского моста - https://news.finance.ua/ru/news/-/42659 ... poroshenko

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин
...
К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста.

https://www.obozrevatel.com/crime/boris ... asnost.htm

P.P.S. Залежи урановых руд в Воронежской области, обнаруженные Медоваром в начале 2014-го, уже разрабатываются?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:58

  yanyura написав:Бла-бла-бла, я не люблю Медовара!

Хватит тут как уж на сковородке прыгать. Арочные мосты должны на гранитном основании строится? СНиПы что об этом говорят?

Или он нагло врет про СНиПы? :lol:
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:33

Re: У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

  myshapiton написав:Арочные мосты должны на гранитном основании строится? СНиПы что об этом говорят?

Или он нагло врет про СНиПы? :lol:

По СНИПам - вы цитируете устаревшие, не действующие СНИПы.

Верьте не своим глазам, а Медовару, он же сказал:
И с 1 июня 2017 года – а мост начал строиться гораздо раньше – СНИП изменили, из него убрали понятие "основание из скальных пород".

https://www.obozrevatel.com/abroad/yuri ... -vyu-2.htm

А вы повторяете, как мантру "скальное основание, гранитное основание"...


Или он нагло врет про СНиПы? :lol:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:49

  Surfer написав:
  yama написав:Surfer фото сделано в 7 утра ? или в 6 утра?

Решил все же пройтись по веб камерам Крыма, который ,

вас не затруднит вместо скриншотов дать ссылки на камеры с которых они сделаны? и это ярлыки вешать не надо. Такие факты проверять надо всегда самостоятельно ибо они легко подделываются.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:52

  myshapiton написав:Арочные мосты должны на гранитном основании строится? СНиПы что об этом говорят?

Или он нагло врет про СНиПы? :lol:



  yanyura написав:По СНИПам - вы цитируете устаревшие, не действующие СНИПы.


Он искажает сказанное в актуализированном российском СНиПе называемом сейчас СП -
7.5.6 Арочные и рамные железобетонные бесшарнирные мосты допускается применять только при наличии скального основания.
Керченский мост стальной, а не железобетонный, и шарнирный, а не бесшарнирный.
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