У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
myshapiton написав: Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы? Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов? Или все против Путина - вранье?
Лично Я активистам не особенно доверяю.
Ну, я так и понял, Путину доверяешь больше. Путину же можно верить, он же в 2014 году говорил, что "их там нет", а уже в 2015, что "это спецоперация". Настоящий хозяин своего слова: может его дать, а может и взять обратно
Не доверять нужно, а своей головой думать. Берешь и проверяешь.
vitali_kalinin написав:После всех предыдущих обсеров подобных экспертов вас все еще не смущаюет что на всю Рооссию нашелся один эксперт по мостам почему-то из института Водных проблем? А хотя о чом я. Выж тоже активист.
Меня смущает только то, что тут на форуме собрался десяток путинофилов, которые упорно не могут проверить правдивость слов эксперта (без кавычек). И вроде СНиПы же не являются секретным документом? И вроде испытание мостов груженными машинами не новость? Или я что-то пропустил?
yanyura написав:Заинтересовало, а что это за эксперт такой, Юрий Медовар? Быстрый поиск выдал: Оффсайт Института водных проблем РАН, где он работает:
Медовар Юрий Анатольевич Должность: старший научный сотрудник Степень: кандидат геолого-минералогических наук Звание: доцент Подразделение: Лаборатории, не объединенные в отделы
Направления научных исследований: подтопление берегов водохранилищ, фильтрационные процессы в зоне аэрации.
Основные публикации: Алифанов В.М., Медовар Ю.А., Юшманов И.О. Прогноз изменения почвенно-гидрологических условий под влиянием антропогенного фактора. В сб. "Проблемы прогнозного почвенно-мелиоративного картографирования и топографо-геодезических изысканий в мелиоративном и водохозяйственном строительстве". М. 1989.
Основные публикации - единственная статья, написанная 28 лет назад, да еще и в соавторстве, да еще и в сборнике, не монография. В своё время я работал в НИИ и знаю, ЧТО пишется в графе "Основные публикации" для значимости научного сотрудника. Не верите мне - спросите у Starikan'а.
Юрий Медовар принял участие в экологической дискуссии
Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, старший научный сотрудник ИВП РАН (Лаборатория гидрогеологических проблем и охраны окружающей среды), принял участие в дискуссии на канале sotavizion. Тема обсуждения экспертов – «Мусорный край: свалка в Ядрово».
Дальше еще интереснее - он в одиночку обнаружил залежи урановых руд в Воронежской области, что до него не удавалось никому! Не верите? Смотрите его прямое выступление с 1:22 на https://www.youtube.com/watch?v=8hkoluFGwOI
Ай молодца! Столько сил потратил на поиск десятка ссылок и фактов о личности Медовара, но вот беда!!! - до проверки озвученных им фактов руки как-то не дошли
За проделанную работу, как и за полнейшую ее бессмысленность, ПЯТЬ баллов. Хотя, чего это бесмысленно? Целенаправленное очернение личности с целью отвлечения от факта правдивости его заявлений. Лишь бы только не глянуть в СНиП! Лишь бы только съехать с темы!
freeze написав:Медовар - интервью 2016 год : Ребята, ничего там бить нельзя: это море.......
Еще один полезный комментарий о личности Медовара )))) Про СНиПы есть что-то сказать?
Shram написав:Хватит уже занимать страусиную позицию - голову в песок и отрицать очевидное. Только ещё большими глупцами себя (да и всю Украину) выставляете.
Страусиная позиция - это не признавать факта нарушения строительных норм в политических целях. Глупцами тут выглядят только такие россияне как ты.
skiffrusspb написав:EKO Ага. И все фото чёрно-белые. Ни на что не намекает? ))) Понимаете, прогресс немного ушёл вперёд. И крылья вот так тоже больше не испытывают:
Т.е., если следовать аналогии, то нынче крылья самолетов уже испытывают в полете? Бу-га-га!!! Теперь понятно почему МС-21 в первом своем полете выше 1 км не взлетал
BBC написав:Киев. Новый автомобильно-железнодорожный мост (Кирпы) как испытывали?
Гружеными самосвалами. Можно найти в интернете фотографии.
Волгарь Ну, от этого персонажа про СНиПы точно ничего прочитать даже надежды не было. У него же только космические корабли бороздят просторы космоса.
THB написав:То забор на границе,то гиперлуп,теперь 25 аэропортов и какая-то судоходная канава.... Стыдно за свою страну...
Нам тоже стыдно за Россию.
slavek написав:А ты разве что-то понимаешь в советских СНиПах или российских СП?
Да уж, поболе тебя понимаю. Это же не я бетон зимой электричеством грею
================
А теперь гвоздь программы: СНиП II-7-81* Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 7.4.3. Арочные мосты допускается применять только при наличии скального основания. Пяты сводов и арок следует опирать на массивные опоры и располагать на возможно более низком уровне. Надарочное строение следует проектировать сквозным.
slavek написав:А ты разве что-то понимаешь в советских СНиПах или российских СП?
myshapiton написав:Да уж, поболе тебя понимаю. Это же не я бетон зимой электричеством грею
Вообще-то электричеством греют бетон на всех стройках Украины и не только. А вот хвастливый дилетант не знающий то, что знают даже студенты https://studopedia.org/4-63704.html искренне убежден, что его можно укладывать и даже добиться при этом проектной прочности просто добавив на заводе противоморозные добавки
myshapiton написав:А теперь гвоздь программы: СНиП II-7-81* Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 7.4.3. Арочные мосты допускается применять только при наличии скального основания. Пяты сводов и арок следует опирать на массивные опоры и располагать на возможно более низком уровне. Надарочное строение следует проектировать сквозным.
Найдите что-нибудь посвежее http://docs.cntd.ru/document/1200111003 - 7.5.6 Арочные и рамные железобетонные бесшарнирные мосты допускается применять только при наличии скального основания. Пяты сводов, арок и стоек рам следует опирать на массивные опоры и располагать на возможно более низком уровне. Надарочное строение следует проектировать сквозным. Мост-то стальной, а не железобетонный,да и мост шарнирный как и рекомендовано в 7.5.5 В сейсмических районах следует проектировать преимущественно мосты с балочными разрезными и неразрезными пролетными строениями, мосты рамной системы, а также арочные мосты с шарнирным опиранием пролетных строений на опоры, в том числе арочные мосты со сводами из гофрированных металлических листов, висячие и вантовые мосты. Для устройства опор и перекрытия пролетов предпочтительны конструкции наименьшей массы, способные к значительным деформациям на стадии, предшествующей разрушению..
И последнее. Такие уникальные сооружения проектируют ведущие и проектные НИИ. А они, как правило, и пишут СНиПы и СП. Они что, не знают того, что сами написали?
Востаннє редагувалось shapo в Сер 30 тра, 2018 04:20, всього редагувалось 1 раз.
Надо же было посмотреть, что может быть с опорами, а этого никто не сделал. Грунты проседают, но надо, чтобы они проседали равномерно”, – добавил Медовар.
через несколько дней после погружения сваи испытывают дизель-молотом: по ним наносят серию ударов одинаковой силы, после чего с помощью измерительных приборов фиксируется осадка конструкций и степень сопротивления грунта. Затем сваи испытывают статическими нагрузками: гидравлические домкраты постепенно "нагружают" сваю сверху. На нее давят с разных сторон по горизонтали и тянут вверх.
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин ... К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста.
myshapiton написав:Арочные мосты должны на гранитном основании строится? СНиПы что об этом говорят?
Или он нагло врет про СНиПы?
yanyura написав:По СНИПам - вы цитируете устаревшие, не действующие СНИПы.
Он искажает сказанное в актуализированном российском СНиПе называемом сейчас СП - 7.5.6 Арочные и рамные железобетонные бесшарнирные мосты допускается применять только при наличии скального основания. Керченский мост стальной, а не железобетонный, и шарнирный, а не бесшарнирный.
shapo написав:Он искажает сказанное в актуализированном российском СНиПе называемом сейчас СП - 7.5.6 Арочные и рамные железобетонные бесшарнирные мосты допускается применять только при наличии скального основания. Керченский мост стальной, а не железобетонный, и шарнирный, а не бесшарнирный.
Только нет никакого Керченского моста. Есть Крымский мост.