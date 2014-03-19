У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Додано: Вів 29 тра, 2018 17:13

nik1 написав: myshapiton написав: Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы? Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов? Или все против Путина - вранье? Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы? Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов? Или все против Путина - вранье?

Лично Я активистам не особенно доверяю. Лично Я активистам не особенно доверяю.

vitali_kalinin написав: После всех предыдущих обсеров подобных экспертов вас все еще не смущаюет что на всю Рооссию нашелся один эксперт по мостам почему-то из института Водных проблем? А хотя о чом я. Выж тоже активист. После всех предыдущих обсеров подобных экспертов вас все еще не смущаюет что на всю Рооссию нашелся один эксперт по мостам почему-то из института Водных проблем? А хотя о чом я. Выж тоже активист.

yanyura написав: Заинтересовало, а что это за эксперт такой, Юрий Медовар?

Быстрый поиск выдал:

Оффсайт Института водных проблем РАН , где он работает:

Медовар Юрий Анатольевич

Должность: старший научный сотрудник

Степень: кандидат геолого-минералогических наук

Звание: доцент

Подразделение: Лаборатории, не объединенные в отделы



Направления научных исследований : подтопление берегов водохранилищ, фильтрационные процессы в зоне аэрации.



Основные публикации :

Алифанов В.М., Медовар Ю.А., Юшманов И.О. Прогноз изменения почвенно-гидрологических условий под влиянием антропогенного фактора. В сб. "Проблемы прогнозного почвенно-мелиоративного картографирования и топографо-геодезических изысканий в мелиоративном и водохозяйственном строительстве". М. 1989.

http://www.iwp.ru/about/employees/medov ... atolevich/

Т.е. у него общее с сейсмологией только "кандидат геолого-минералогических", а так он обычный мелиоратор. Но эксперт по сейсмологии и постройке мостов!



Основные публикации - единственная статья, написанная 28 лет назад, да еще и в соавторстве, да еще и в сборнике, не монография. В своё время я работал в НИИ и знаю, ЧТО пишется в графе "Основные публикации" для значимости научного сотрудника. Не верите мне - спросите у Starikan'а.



Как минимум с 2016 г., им не опубликовано ни одной научной статьи - http://www.iwp.ru/about/structure/labor ... hey-sredy/ зато вот еще его экспертное выступление (тот же оффсайт института):

Юрий Медовар принял участие в экологической дискуссии



Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, старший научный сотрудник ИВП РАН (Лаборатория гидрогеологических проблем и охраны окружающей среды), принял участие в дискуссии на канале sotavizion. Тема обсуждения экспертов – «Мусорный край: свалка в Ядрово».

http://www.iwp.ru/about/mass-media/yuri ... diskussii/



Дальше еще интереснее - он в одиночку обнаружил залежи урановых руд в Воронежской области , что до него не удавалось никому! Не верите? Смотрите его прямое выступление с 1:22 на https://www.youtube.com/watch?v=8hkoluFGwOI Заинтересовало, а что это за эксперт такой, Юрий Медовар?Быстрый поиск выдал:, где он работает:Т.е. у него общее с сейсмологией только "кандидат геолого-минералогических", а так он обычный мелиоратор. Но эксперт по сейсмологии и постройке мостов!Основные публикации - единственная статья, написанная 28 лет назад, да еще и в соавторстве, да еще и в сборнике, не монография. В своё время я работал в НИИ и знаю, ЧТО пишется в графе "Основные публикации" для значимости научного сотрудника. Не верите мне - спросите у'а.Как минимум с 2016 г., им не опубликовано ни одной научной статьи -зато вот еще его экспертное выступление (тот же оффсайт института):Дальше еще интереснее -, что до него не удавалось никому! Не верите? Смотрите его прямое выступление с 1:22 на

freeze написав: Медовар - интервью 2016 год :

Ребята, ничего там бить нельзя: это море....... Медовар - интервью 2016 год :Ребята, ничего там бить нельзя: это море.......

Shram написав: Хватит уже занимать страусиную позицию - голову в песок и отрицать очевидное. Только ещё большими глупцами себя (да и всю Украину) выставляете. Хватит уже занимать страусиную позицию - голову в песок и отрицать очевидное. Только ещё большими глупцами себя (да и всю Украину) выставляете.

skiffrusspb написав: EKO

Ага. И все фото чёрно-белые. Ни на что не намекает? )))

Понимаете, прогресс немного ушёл вперёд. И крылья вот так тоже больше не испытывают: Ага. И все фото чёрно-белые. Ни на что не намекает? )))Понимаете, прогресс немного ушёл вперёд. И крылья вот так тоже больше не испытывают:

BBC написав: Киев. Новый автомобильно-железнодорожный мост (Кирпы) как испытывали? Киев. Новый автомобильно-железнодорожный мост (Кирпы) как испытывали?

THB написав: То забор на границе,то гиперлуп,теперь 25 аэропортов и какая-то судоходная канава.... Стыдно за свою страну... То забор на границе,то гиперлуп,теперь 25 аэропортов и какая-то судоходная канава.... Стыдно за свою страну...

slavek написав: А ты разве что-то понимаешь в советских СНиПах или российских СП? А ты разве что-то понимаешь в советских СНиПах или российских СП?

СНиП II-7-81* Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция

Ну, я так и понял, Путину доверяешь больше. Путину же можно верить, он же в 2014 году говорил, что "их там нет", а уже в 2015, что "это спецоперация". Настоящий хозяин своего слова: может его дать, а может и взять обратноНе доверять нужно, а. Берешь и проверяешь.Меня смущает только то, что тут на форуме собрался десяток путинофилов, которые упорно не могут проверить правдивость слов эксперта (без кавычек). И вроде СНиПы же не являются секретным документом? И вроде испытание мостов груженными машинами не новость? Или я что-то пропустил?Ай молодца! Столько сил потратил на поиск десятка ссылок и фактов о личности Медовара, но вот беда!!! - до проверки озвученных им фактов руки как-то не дошлиЗа проделанную работу,, ПЯТЬ баллов. Хотя, чего это бесмысленно? Целенаправленное очернение личности с целью отвлечения от факта правдивости его заявлений. Лишь бы только не глянуть в СНиП! Лишь бы только съехать с темы!Еще один полезный комментарий о личности Медовара )))) Про СНиПы есть что-то сказать?Страусиная позиция - это не признавать факта нарушения строительных норм в политических целях. Глупцами тут выглядят только такие россияне как ты.Т.е., если следовать аналогии, то нынче крылья самолетов уже испытывают в полете? Бу-га-га!!! Теперь понятно почему МС-21 в первом своем полете выше 1 км не взлеталГружеными самосвалами. Можно найти в интернете фотографии.Ну, от этого персонажа про СНиПы точно ничего прочитать даже надежды не было. У него же только космические корабли бороздят просторы космоса.Нам тоже стыдно за Россию.Да уж, поболе тебя понимаю. Это же не я бетон зимой электричеством грею================А теперь гвоздь программы:7.4.3.Пяты сводов и арок следует опирать на массивные опоры и располагать на возможно более низком уровне. Надарочное строение следует проектировать сквозным.