У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

myshapiton написав:Медовар может и ошибся с датой, но фактология не нарушена:
19 марта 2014 года президент России Владимир Путин поставил перед министерством транспорта задачу построить Керченский мост в автомобильном и железнодорожном вариантах[34][35].
до принятия данного "идеологически правильного" СНиПа.
Заходим на
и читаем
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 60/пр и введен в действие с 1 июня 2014 г. В СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" внесено и утверждено изменение N 1 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 844/пр и введено в действие c 1 декабря 2015 г.
А что ж это за приказ тайный такой? А вот он:
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 февраля 2014 года N 60/пр
Об утверждении свода правил пересмотр СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах"
вам так хотелось переспорить, что пришлось действительность подтягивать под свою фантазию за уши