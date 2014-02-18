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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:33

Re: У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

  myshapiton написав:Медовар может и ошибся с датой, но фактология не нарушена:
19 марта 2014 года президент России Владимир Путин поставил перед министерством транспорта задачу построить Керченский мост в автомобильном и железнодорожном вариантах[34][35].
до принятия данного "идеологически правильного" СНиПа.

Заходим на http://docs.cntd.ru/document/1200111003
и читаем
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 60/пр и введен в действие с 1 июня 2014 г. В СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" внесено и утверждено изменение N 1 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 844/пр и введено в действие c 1 декабря 2015 г.

А что ж это за приказ тайный такой? А вот он:
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 18 февраля 2014 года N 60/пр


Об утверждении свода правил пересмотр СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах"

http://docs.cntd.ru/document/499090825

вам так хотелось переспорить, что пришлось действительность подтягивать под свою фантазию за уши
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:47

  yanyura написав:
  myshapiton написав:Медовар может и ошибся с датой, но фактология не нарушена:
19 марта 2014 года президент России Владимир Путин поставил перед министерством транспорта задачу построить Керченский мост в автомобильном и железнодорожном вариантах[34][35].
до принятия данного "идеологически правильного" СНиПа.

Заходим на http://docs.cntd.ru/document/1200111003
и читаем
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 60/пр и введен в действие с 1 июня 2014 г. В СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" внесено и утверждено изменение N 1 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 844/пр и введено в действие c 1 декабря 2015 г.



Т.е. СНИП по строительству в сейсмических районах был изменен приказом после постановки задачи о мосте.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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