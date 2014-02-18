У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:11

myshapiton написав: Российские тролли зашевелились

Это ты искажаешь мои слова! В приведенной мной цитате нет деления на шарнирные и бесшарнирные мосты. Не нужно мне приписывать то, что я не говорил.

Я сразу написал, что СНиП советский, я даже это не скрывал:

Я откровенно не считаю деградирующие после распада СССР государственные институты достаточно компетентные, чтобы делать такие серьезные изменения в СНиПе. Российские тролли зашевелилисьЭтоНе нужно мне приписывать то, что я не говорил.Я сразу написал, что СНиП советский,Я откровенно не считаю деградирующие после распада СССР государственные институты достаточно компетентные, чтобы делать такие серьезные изменения в СНиПе.

эпюра нагрузки

1) Кто вы такой чтобы считать кого-то компетентным или нет?Вы написали хоть один раздел или его малую часть какого-нибудь советского СНиПа? Вы знаете как и кем они делались?Вы просто повторяете глупости вслед за таким же дилетантом-геологом.Ведь если почитать что он несет в своем интервью любому человеку мало-мальски знакомому со строительством становится все ясно.Чушь, т.к. гл.редактор и старого советского СНиПа, и нынешнего нового российского СП - Я.М.Айзенберг, уже лет 40 возглавляющий соответствующую лабораторию в ЦНИИСК.Нагрузка абсолютно не зависит от основания сваи, но даже этой элементарщины геолог не понимает.Этому "знатоку" и любителю советских СНиПов неплохо бы ознакомится с советским СНиПом по свайным фундаментам - http://проектируй.рф/wp-content/uploads/2015/12/SNiP-2.02.03-85-Svaynyie-fundamentyi.pdfТам бы он узнал, что буронабивные сваи при сейсмике применять можно только в устойчивых грунтах не требующих закрепления стенок скважины, а извлекаемые обсадные трубы это вообще исключение.А также ,что буроинъекционные сваи бывают диаметром только 0,15-0,25м и применяются в основном в подпорных стенках.За 37 лет буронабивные ( которые он видит на стройках Москвы) и буроинъекционные сваи стали популярны благодаря американским и французским технологиям которых в 1981г в СССР в принципе не было.Их широкое распространение связано в первую очередь из-за застройки в городской черте где сборные забивные сваи применять нельзя.Но геолог не догадывается, что изготовленные на заводе из сборного железобетона или металла сваи намного предпочтительнее чем делающиеся непосредственно на площадке строительства из монолитного бетона и это отражено в нормах проектирования по которым сечение сборной сваи при той же нагрузке получается в 3 раза меньшим.Причина простая - контроль качества последних или очень дорог, или приблизителен.Для любителей советского СНиПа "Сейсмостойкое строительство" хотел бы напомнить о землетрясении в Спитаке в декабре 1988г.После него обвинили строителей якобы разкравших и продавших на сторону стройматериалы. Но реальность такова, что нормы проектирования, мягко говоря, были неточны, но об этом говорили в узком кругу специалистов,например, на конференции по Сейсмостойкому строительству в Москве в сентябре 1990г.