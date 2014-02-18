У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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myshapiton написав:Медовар может и ошибся с датой, но фактология не нарушена: 19 марта 2014 года президент России Владимир Путин поставил перед министерством транспорта задачу построить Керченский мост в автомобильном и железнодорожном вариантах[34][35]. до принятия данного "идеологически правильного" СНиПа.
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 60/пр и введен в действие с 1 июня 2014 г. В СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" внесено и утверждено изменение N 1 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 844/пр и введено в действие c 1 декабря 2015 г.
А что ж это за приказ тайный такой? А вот он:
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 февраля 2014 года N 60/пр
Об утверждении свода правил пересмотр СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах"
myshapiton написав:Российские тролли зашевелились Это ты искажаешь мои слова! В приведенной мной цитате нет деления на шарнирные и бесшарнирные мосты. Не нужно мне приписывать то, что я не говорил. Я сразу написал, что СНиП советский, я даже это не скрывал: Я откровенно не считаю деградирующие после распада СССР государственные институты достаточно компетентные, чтобы делать такие серьезные изменения в СНиПе.
1) Кто вы такой чтобы считать кого-то компетентным или нет? Вы написали хоть один раздел или его малую часть какого-нибудь советского СНиПа? Вы знаете как и кем они делались? Вы просто повторяете глупости вслед за таким же дилетантом-геологом. Ведь если почитать что он несет в своем интервью любому человеку мало-мальски знакомому со строительством становится все ясно. https://www.obozrevatel.com/abroad/yuri ... -vyu-2.htm Настоящий СНИП (Строительные нормы и правила. – Ред.) писали специалисты с большой буквы, которых сейчас, наверное, уже не осталось, потому что старые ушли туда (показывает вверх), среднего возраста уехали за границу, а в молодых я как-то мало верю, потому что сам принимаю по своей специальности экзамен в аспирантуру, и я вижу их уровень знаний. Чушь, т.к. гл.редактор и старого советского СНиПа, и нынешнего нового российского СП - Я.М.Айзенберг, уже лет 40 возглавляющий соответствующую лабораторию в ЦНИИСК. Так вот, в старом СНИПе было написано, надо и господину Путину об этом сказать – что арочный мост можно строить только на скальных породах, то есть основание должно быть твердым – граниты или что-то еще. Тогда они держат. А здесь – полутвердые, водонасыщенные, плывущие глины, у которых эпюра напряжения, эпюра нагрузки совершенно другая. Нагрузка абсолютно не зависит от основания сваи, но даже этой элементарщины геолог не понимает. Кстати, сваи забивали на глубину 55 метров. Такого сейчас никто не делает. Сейчас все делается по-другому – буронабивные сваи, бурятся скважины, потом туда под давлением закачивается бетон и прочее. А потом сверху уже ставят опоры. Этому "знатоку" и любителю советских СНиПов неплохо бы ознакомится с советским СНиПом по свайным фундаментам - http://проектируй.рф/wp-content/uploads/2015/12/SNiP-2.02.03-85-Svaynyie-fundamentyi.pdf Там бы он узнал, что буронабивные сваи при сейсмике применять можно только в устойчивых грунтах не требующих закрепления стенок скважины, а извлекаемые обсадные трубы это вообще исключение.А также ,что буроинъекционные сваи бывают диаметром только 0,15-0,25м и применяются в основном в подпорных стенках. За 37 лет буронабивные ( которые он видит на стройках Москвы) и буроинъекционные сваи стали популярны благодаря американским и французским технологиям которых в 1981г в СССР в принципе не было. Их широкое распространение связано в первую очередь из-за застройки в городской черте где сборные забивные сваи применять нельзя. Но геолог не догадывается, что изготовленные на заводе из сборного железобетона или металла сваи намного предпочтительнее чем делающиеся непосредственно на площадке строительства из монолитного бетона и это отражено в нормах проектирования по которым сечение сборной сваи при той же нагрузке получается в 3 раза меньшим. Причина простая - контроль качества последних или очень дорог, или приблизителен. Для любителей советского СНиПа "Сейсмостойкое строительство" хотел бы напомнить о землетрясении в Спитаке в декабре 1988г. После него обвинили строителей якобы разкравших и продавших на сторону стройматериалы. Но реальность такова, что нормы проектирования, мягко говоря, были неточны, но об этом говорили в узком кругу специалистов,например, на конференции по Сейсмостойкому строительству в Москве в сентябре 1990г.
myshapiton написав:Медовар может и ошибся с датой, но фактология не нарушена: 19 марта 2014 года президент России Владимир Путин поставил перед министерством транспорта задачу построить Керченский мост в автомобильном и железнодорожном вариантах[34][35]. до принятия данного "идеологически правильного" СНиПа.
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 60/пр и введен в действие с 1 июня 2014 г. В СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" внесено и утверждено изменение N 1 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 844/пр и введено в действие c 1 декабря 2015 г.
Т.е. СНИП по строительству в сейсмических районах был изменен приказом после постановки задачи о мосте.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer написав:Т.е. СНИП по строительству в сейсмических районах был изменен приказом после постановки задачи о мосте.
Ага, и конструктор моста прикроется этим приказом в суде и покажет пальцем на Путина когда опоры арочного моста просядут, а за ним придут люди в синих фуражках. То, что строительная наука развивается ( не у нас) вы полностью исключаете. И не догадываетесь, что небоскребы на Манхеттене стоящие на скальном основании это, скорее, исключение, чем правило. 600-метровая башня в Шанхае посерьезнее будет чем Крымский мост, а грунты и сейсмика там не лучше.
Sommer написав:Т.е. СНИП по строительству в сейсмических районах был изменен приказом после постановки задачи о мосте.
Ага, и конструктор моста прикроется этим приказом в суде и покажет пальцем на Путина когда опоры арочного моста просядут, а за ним придут люди в синих фуражках. То, что строительная наука развивается ( не у нас) вы полностью исключаете.
Судя по тому, что на строительство небоскребов в Москве, да и моста приглашали заезжих варягов - в РФ с развитием строительной науки хреновенько.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer написав:Т.е. СНИП по строительству в сейсмических районах был изменен приказом после постановки задачи о мосте.
Ага, и конструктор моста прикроется этим приказом в суде и покажет пальцем на Путина когда опоры арочного моста просядут, а за ним придут люди в синих фуражках. То, что строительная наука развивается ( не у нас) вы полностью исключаете.
Судя по тому, что на строительство небоскребов в Москве, да и моста приглашали заезжих варягов - в РФ с развитием строительной науки хреновенько.
А у варягов хорошо с развитием строительной науки? Если да, то и с мостом и с небоскребами все нормально. К чему тогда ваши мрии про "всё рухнет"?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Sommer написав:Судя по тому, что на строительство небоскребов в Москве, да и моста приглашали заезжих варягов - в РФ с развитием строительной науки хреновенько.
Исполнитель работ по проектированию и строительству моста через Керченский пролив - ООО «Стройгазмонтаж» По заказу «Стройгазмонтаж» разработку проектной документации осуществило ЗАО «Гипростроймост — Санкт-Петербург». Кто варяги?
Sommer написав:Судя по тому, что на строительство небоскребов в Москве, да и моста приглашали заезжих варягов - в РФ с развитием строительной науки хреновенько.
Исполнитель работ по проектированию и строительству моста через Керченский пролив - ООО «Стройгазмонтаж» По заказу «Стройгазмонтаж» разработку проектной документации осуществило ЗАО «Гипростроймост — Санкт-Петербург». Кто варяги?
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин ... Есть меры воздействия на фирмы, которые способствовали его строительству, прежде всего, российские, но также и украинские. К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста. ... Мы должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве. ...
Семь голландских предприятий заподозрены в нарушении санкций ЕС против России. По данным следствия, они содействовали в строительства моста из России в Крым через Керченский пролив.
Жду обьяснений, что эти компании назывались "Стройгазмонтаж-1", "Стройгазмонтаж-2" и т.д.
Судя по ссылке эти компании поставляли какое-то оборудование для строительства. На стройках Киева сейчас не найти ни башенного крана, ни экскаватора, ни миксера сделанного в Украине. Из этого выходит, что китайцы,немцы, американцы проектируют и строят Киев?