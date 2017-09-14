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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:10

  slavek написав:
  Sommer написав:
Семь голландских предприятий заподозрены в нарушении санкций ЕС против России. По данным следствия, они содействовали в строительства моста из России в Крым через Керченский пролив.

Жду обьяснений, что эти компании назывались "Стройгазмонтаж-1", "Стройгазмонтаж-2" и т.д.


Судя по ссылке эти компании поставляли какое-то оборудование для строительства.
На стройках Киева сейчас не найти ни башенного крана, ни экскаватора, ни миксера сделанного в Украине.


Сплошь заграничный импорт? Вот как хорошо живут строители...

Или все-таки советский задел используется?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:14

  Sommer написав:Сплошь заграничный импорт? Вот как хорошо живут строители...
Или все-таки советский задел используется?


Какой задел - экскаваторы ЭО-2621А , на базе тракторов ЮМЗ,башенные краны КБ и автобетоносмесители СБ на шасси КамАЗ?
Так их давно нет.
И что такое был "советский задел" -передранная импортная техника худшего качества.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:21

  slavek написав:
  Sommer написав:Сплошь заграничный импорт? Вот как хорошо живут строители...
Или все-таки советский задел используется?


Какой задел - экскаваторы ЭО-2621А , на базе тракторов ЮМЗ,башенные краны КБ и автобетоносмесители СБ на шасси КамАЗ?
Так их давно нет.
И что такое был "советский задел" -передранная импортная техника худшего качества.


Т.е. сейчас на стройках "нищей Украины" используется сплошь заграничная техника, никаких советских остатков?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:24

  Sommer написав:Т.е. сейчас на стройках "нищей Украины" используется сплошь заграничная техника, никаких советских остатков?


Конечно.Иногда встречаются белорусские автокраны на базе МАЗ, но это уже не советские.
back in USSR
slavek
 
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