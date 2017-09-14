У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Sommer написав:Сплошь заграничный импорт? Вот как хорошо живут строители... Или все-таки советский задел используется?
Какой задел - экскаваторы ЭО-2621А , на базе тракторов ЮМЗ,башенные краны КБ и автобетоносмесители СБ на шасси КамАЗ? Так их давно нет. И что такое был "советский задел" -передранная импортная техника худшего качества.
Sommer написав:Сплошь заграничный импорт? Вот как хорошо живут строители... Или все-таки советский задел используется?
Какой задел - экскаваторы ЭО-2621А , на базе тракторов ЮМЗ,башенные краны КБ и автобетоносмесители СБ на шасси КамАЗ? Так их давно нет. И что такое был "советский задел" -передранная импортная техника худшего качества.
Т.е. сейчас на стройках "нищей Украины" используется сплошь заграничная техника, никаких советских остатков?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Т.е. сейчас на стройках "нищей Украины" используется сплошь заграничная техника, никаких советских остатков?
Конечно...
Неделю назад еду по Галиции. По дороге катит автокран "Ивановец" Страна-производитель судя по названнию Россия. Так мудрецы приписали мягкий знак в конце и стал кран "ивановець" - из импортного чиста украинский. Мелочь, но забавна))