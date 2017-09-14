RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 08:19

ceba
 
Повідомлень: 3396
З нами з: 12.03.16
Подякував: 85 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 14:42

  Ratatui написав:Shram

Ну давайте смертнички вперед. Суперджеты тоже летать пытались. :mrgreen:

И ПРОДОЛЖАЮТ ЛЕТАТЬ - в эксплуатации находится около 130 самолетов.
А поезда привезут в Крым еще 2 млн. туристов в год (минимуму).
Но меня волнует, куда подевался мистер Соммер - уже около месяца его нет на форуме. Библиотеку закрыли? Уж не случилось ли чего?
Волгарь
 
Повідомлень: 7235
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:08

  Волгарь написав:
  Ratatui написав:Shram

Ну давайте смертнички вперед. Суперджеты тоже летать пытались. :mrgreen:

И ПРОДОЛЖАЮТ ЛЕТАТЬ - в эксплуатации находится около 130 самолетов.
А поезда привезут в Крым еще 2 млн. туристов в год (минимуму).
Но меня волнует, куда подевался мистер Соммер - уже около месяца его нет на форуме. Библиотеку закрыли? Уж не случилось ли чего?


То то ваши мюллеры газпромовские и прочие медведевы предпочитают всё кроме суперджетов.

Летайте дальше, только памперс не забывайте одевать.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6792
З нами з: 30.11.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:10

Волгарь

В поездах под полками будут спасательные круги прибиты? На всякий случай.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6792
З нами з: 30.11.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:16

  Ratatui написав:Волгарь

В поездах под полками будут спасательные круги прибиты? На всякий случай.

Вы прекрасно знаете, что
- Крым вошел в состав России навсегда.
- Мост простоит минимум пару сотен лет, и увеличит поток туристов в Крым до 10 млн. в год.
- Мост открывает прямое ж/д и автомобильное сообщение из Европы в Закавказье. И как только на Украине и в Грузии в очередной раз сменится власть на более прагматичную (а это будет обязательно), грузы из Европы пойдут вплоть до персидского залива.
Ну, а пока Вам остается лишь неумно зубоскалить. И ВСЕ
Волгарь
 
Повідомлень: 7235
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:20

  Волгарь написав:
  Ratatui написав:Волгарь

В поездах под полками будут спасательные круги прибиты? На всякий случай.

Вы прекрасно знаете, что
- Крым вошел в состав России навсегда.
- Мост простоит минимум пару сотен лет, и увеличит поток туристов в Крым до 10 млн. в год.
- Мост открывает прямое ж/д и автомобильное сообщение из Европы в Закавказье. И как только на Украине и в Грузии в очередной раз сменится власть на более прагматичную (а это будет обязательно), грузы из Европы пойдут вплоть до персидского залива.
Ну, а пока Вам остается лишь неумно зубоскалить. И ВСЕ


Понял. Будете ехать в этом поезде сразу на ночь одевайте спасательный жилет, чтобы потом в суматохе спасательный круг не отдирать зубами от полки. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6792
З нами з: 30.11.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:33

  Ratatui написав:
  Волгарь написав:
  Ratatui написав:Волгарь

В поездах под полками будут спасательные круги прибиты? На всякий случай.

Вы прекрасно знаете, что
- Крым вошел в состав России навсегда.
- Мост простоит минимум пару сотен лет, и увеличит поток туристов в Крым до 10 млн. в год.
- Мост открывает прямое ж/д и автомобильное сообщение из Европы в Закавказье. И как только на Украине и в Грузии в очередной раз сменится власть на более прагматичную (а это будет обязательно), грузы из Европы пойдут вплоть до персидского залива.
Ну, а пока Вам остается лишь неумно зубоскалить. И ВСЕ


Понял. Будете ехать в этом поезде сразу на ночь одевайте спасательный жилет, чтобы потом в суматохе спасательный круг не отдирать зубами от полки. :mrgreen:

О чем Вы? Какой поезд - НИКАКОГО МОСТА ЖЕ НЕТ, это голограмма. да и та, как доказал один всемирно известный вченый, скоро рухнет
Волгарь
 
Повідомлень: 7235
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 16:56

Волгарь

Не каждый поезд доедет до середины моста. Кстати будете ехать зимой ложитесь спать в гидрокостюме. Зимой вода холодная.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6792
З нами з: 30.11.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:31

  Ratatui написав:Волгарь

Не каждый поезд доедет до середины моста. Кстати будете ехать зимой ложитесь спать в гидрокостюме. Зимой вода холодная.

У меня нет желания посещать Крым.По единодушным отзывам сервис там - сплошное хамство, как 30 лет назад. НО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МИЛЛИОНА РОССИЯН ПРИЕДУТ - НЕ СУМЛЕВАЙТЕСЬ. А так же сотни тысяч т стройматериалов и металлов, которые сейчас завозятся морем
Волгарь
 
Повідомлень: 7235
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:34

  Волгарь написав:
  Ratatui написав:Волгарь

Не каждый поезд доедет до середины моста. Кстати будете ехать зимой ложитесь спать в гидрокостюме. Зимой вода холодная.

У меня нет желания посещать Крым.По единодушным отзывам сервис там - сплошное хамство, как 30 лет назад. НО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МИЛЛИОНА РОССИЯН ПРИЕДУТ - НЕ СУМЛЕВАЙТЕСЬ. А так же сотни тысяч т стройматериалов и металлов, которые сейчас завозятся морем


А зря. Каждый "Крым наш" должен поддержать товарища пу с товарищем "денег нет" и прокатиться на поезде через мостик.Иначе вы не патриот и за вами придут.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6792
З нами з: 30.11.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivsmvs84 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 542, 543, 544
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5433 300154
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 14:35
Волгарь
У столиці назвали райони з найбільшими ризиками поривів...
R2 » Суб 26 жов, 2019 00:39
4 169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 13:13
mapamapa
У "Слузі народу" назвали очікуваний розмір пенсій на...
R2 » П'ят 25 жов, 2019 13:40
1 462
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 13:40
chipriyan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.