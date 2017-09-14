|
|
|
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 жов, 2019 08:19
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3396
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2019 14:42
Ratatui написав:Shram
Ну давайте смертнички вперед. Суперджеты тоже летать пытались.
И ПРОДОЛЖАЮТ ЛЕТАТЬ - в эксплуатации находится около 130 самолетов.
А поезда привезут в Крым еще 2 млн. туристов в год (минимуму).
Но меня волнует, куда подевался мистер Соммер - уже около месяца его нет на форуме. Библиотеку закрыли? Уж не случилось ли чего?
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7235
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2019 15:08
Волгарь написав: Ratatui написав:Shram
Ну давайте смертнички вперед. Суперджеты тоже летать пытались.
И ПРОДОЛЖАЮТ ЛЕТАТЬ - в эксплуатации находится около 130 самолетов.
А поезда привезут в Крым еще 2 млн. туристов в год (минимуму).
Но меня волнует, куда подевался мистер Соммер - уже около месяца его нет на форуме. Библиотеку закрыли? Уж не случилось ли чего?
То то ваши мюллеры газпромовские и прочие медведевы предпочитают всё кроме суперджетов.
Летайте дальше, только памперс не забывайте одевать.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6792
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2019 15:10
Волгарь
В поездах под полками будут спасательные круги прибиты? На всякий случай.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6792
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2019 15:16
Ratatui написав:Волгарь
В поездах под полками будут спасательные круги прибиты? На всякий случай.
Вы прекрасно знаете, что
- Крым вошел в состав России навсегда.
- Мост простоит минимум пару сотен лет, и увеличит поток туристов в Крым до 10 млн. в год.
- Мост открывает прямое ж/д и автомобильное сообщение из Европы в Закавказье. И как только на Украине и в Грузии в очередной раз сменится власть на более прагматичную (а это будет обязательно), грузы из Европы пойдут вплоть до персидского залива.
Ну, а пока Вам остается лишь неумно зубоскалить. И ВСЕ
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7235
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2019 15:20
Волгарь написав: Ratatui написав:Волгарь
В поездах под полками будут спасательные круги прибиты? На всякий случай.
Вы прекрасно знаете, что
- Крым вошел в состав России навсегда.
- Мост простоит минимум пару сотен лет, и увеличит поток туристов в Крым до 10 млн. в год.
- Мост открывает прямое ж/д и автомобильное сообщение из Европы в Закавказье. И как только на Украине и в Грузии в очередной раз сменится власть на более прагматичную (а это будет обязательно), грузы из Европы пойдут вплоть до персидского залива.
Ну, а пока Вам остается лишь неумно зубоскалить. И ВСЕ
Понял. Будете ехать в этом поезде сразу на ночь одевайте спасательный жилет, чтобы потом в суматохе спасательный круг не отдирать зубами от полки.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6792
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2019 15:33
Ratatui написав: Волгарь написав: Ratatui написав:Волгарь
В поездах под полками будут спасательные круги прибиты? На всякий случай.
Вы прекрасно знаете, что
- Крым вошел в состав России навсегда.
- Мост простоит минимум пару сотен лет, и увеличит поток туристов в Крым до 10 млн. в год.
- Мост открывает прямое ж/д и автомобильное сообщение из Европы в Закавказье. И как только на Украине и в Грузии в очередной раз сменится власть на более прагматичную (а это будет обязательно), грузы из Европы пойдут вплоть до персидского залива.
Ну, а пока Вам остается лишь неумно зубоскалить. И ВСЕ
Понял. Будете ехать в этом поезде сразу на ночь одевайте спасательный жилет, чтобы потом в суматохе спасательный круг не отдирать зубами от полки.
О чем Вы? Какой поезд - НИКАКОГО МОСТА ЖЕ НЕТ, это голограмма. да и та, как доказал один всемирно известный вченый, скоро рухнет
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7235
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 жов, 2019 16:56
Волгарь
Не каждый поезд доедет до середины моста. Кстати будете ехать зимой ложитесь спать в гидрокостюме. Зимой вода холодная.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6792
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:31
Ratatui написав:Волгарь
Не каждый поезд доедет до середины моста. Кстати будете ехать зимой ложитесь спать в гидрокостюме. Зимой вода холодная.
У меня нет желания посещать Крым.По единодушным отзывам сервис там - сплошное хамство, как 30 лет назад. НО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МИЛЛИОНА РОССИЯН ПРИЕДУТ - НЕ СУМЛЕВАЙТЕСЬ. А так же сотни тысяч т стройматериалов и металлов, которые сейчас завозятся морем
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7235
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:34
Волгарь написав: Ratatui написав:Волгарь
Не каждый поезд доедет до середины моста. Кстати будете ехать зимой ложитесь спать в гидрокостюме. Зимой вода холодная.
У меня нет желания посещать Крым.По единодушным отзывам сервис там - сплошное хамство, как 30 лет назад. НО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МИЛЛИОНА РОССИЯН ПРИЕДУТ - НЕ СУМЛЕВАЙТЕСЬ. А так же сотни тысяч т стройматериалов и металлов, которые сейчас завозятся морем
А зря. Каждый "Крым наш" должен поддержать товарища пу с товарищем "денег нет" и прокатиться на поезде через мостик.Иначе вы не патриот и за вами придут.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6792
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|