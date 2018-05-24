За останні півроку в сукупності було заблоковано понад 2,5 млн квитків.
Дивися повний текст Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через низький соціальний рейтинг.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:07
Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через низький соціальний рейтинг.
Додано: Сер 23 тра, 2018 22:14
megabrualdeath
Зняли з язика. Мені й на думку не спало б, що таке може бути. Аж он воно як...
П. С. Може, тому мені при наявності двох об'єктів нерухомості, не рахуючи паю, та автомобіля не дають кредитний ліміт?
Додано: Чет 24 тра, 2018 07:39
Китай государство феодальное. Император там сейчас озабочен как легитимно править пожизнено. Но новые технологии позволяют некоторым китайцам не платить своим феодалам. Феодалы возмущены и пытаются прижать наглецов, для этой цели и придумали социальный рейтинг. Это происходит не только в Китае, Лукашенко тоже озабочен тем что его феодалам не платят фрилансеры, пытался реанимировать закон о тунеядстве. Но это бесполезно. Потому что основа феодального общества это коррупция. И мелкие чиновники берущие небольшие взятки, лишат феодала возможности получать то что он себе на фантазировал.
Додано: Чет 24 тра, 2018 09:34
Класна ідея для того, щоб боротися із соціальними покидьками та стимулювати людей бути кращими.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:27
Re: Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через...
В іншій англомовній статті по цій же темі читав, що заблокували поїздки людям, які не розраховуються по взятим кредитам. Крім того там ще різні заходи по боротьбі з тими, хто не повертає борги. Типу в кіно перед сеансом їх обличчя на екрані показують з підписом "Я не повертаю борги".
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:43
Вам коли повістка приходила, Ви що зробили, в АТО поїхали? Якщо ні, то Ви (і ще мільйони людей) - соціальні покидьки, і Вам слід заборонити літати літаком і їздити в купейних вагонах. А дітям заборонити отримувати вищу освіту. І паспорт для профілактики відібрати. Ібонєфіг
Вас такий закон простимулював би підставлятися під кулі в ім'я... не знаю, в ім'я чого, за рік в окопах так і не зрозумів, для чого я там був
П. С. Насправді у нас суспільство перетворило на "соціальних покидьків" АТОшників. Ну, то окреме питання
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:48
sbraganets
Нормальна ідея. Той, хто не повертає борги (не має значення, аліменти чи іпотека), має відповідати за це по повній. І створювати для такої людини дискомфорт, де б вона не була, - хороша технологія. У нас у батальйоні на Сході була одна... людина? гнида, коротше кажучи, він напозичався грошей, а потім його кудись раптом перевели. Потім з'ясувалося, що він мент із Печерського райвідділу. Так от... Коли його колеги дізналися про його "досягнення" на Сході, його зачморили. А менти це вміють. І не треба жодних рейтингів
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:12
Если бы в украинских кинотеатрах перед сеансом показывали лица тех кто не отдает долги, то это было бы круглосуточное слайд-шоу из морд должников, до кино дело бы так не дошло : )
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:46
Не на того напали, я соціально відповідальний. Такий Закон би усіх в чомусь простимулював, бо змусив би дивитися на все через зв'язок: дія / бездіяльність - наслідок / результат - зміна +/- рейтингу - ширші чи обмежені соціальні можливості.
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