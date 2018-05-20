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WebMoney потрапила до
списку санкцій РНБО України

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:51

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Пропонуємо до обговорення:
Електронну платіжну систему WebMoney внесено до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Дивися повний текст WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:51

..да какие "три года" - максимум: до следующих президентских//парламентских выборов..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:13

запрет доступа, как к яндексу - это полбеды. А вот если банки перестанут принимать от них переводы и оттуда нельзя будет вывести деньги - это будет полная ж.
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:56

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Сайт вм.юа уже не работает.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:15

чтоб автору этого закона икалось каждый раз как его будут вспоминать недовольные пользователи системы.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:28

То есть, финансовая деятельность, и в интернете, и физически, на территории Украины банка, который на 60% принадлежит правительству России, читай государству-агрессору (ВТБ), все пять лет после аннексии Крыма - это нормально?
А работа электронной платежной системы, официально зарегистрированной в стране ЕС - это вражье.

Ну тогда, у этих "деятелей" точно что то не то с головой.

У меня когнитивный диссонанс. В какой стороне враги? :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:39

  EKO написав:То есть, финансовая деятельность, и в интернете, и физически, на территории Украины банка, который на 60% принадлежит правительству России, читай государству-агрессору (ВТБ), все пять лет после аннексии Крыма - это нормально? А работа электронной платежной системы, официально зарегистрированной в стране ЕС - это вражье. Ну тогда, у этих "деятелей" точно что то не то с головой. У меня когнитивный диссонанс. В какой стороне враги?

в Киеве, в ВРУ враги.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:18

  RomanTik написав: в Киеве, в ВРУ враги.

Чтото мне это напоминать начинает русский роскомнадзор. Наверно в одной школе учились.
design_zt_ua
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:54

Несмотря на запрет, "Национальная лотерея" в некоторых из ее игр предполагает получение выигрыша только на веб-мани. Что как бы намекает: 1) на запреты всем плевать; 2) особо плевать тем, чей бизнес (фактически игорный, если иметь ввиду круглосуточные салоны) имеет протекцию сверху.
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:15

  RomanTik написав:
  EKO написав:То есть, финансовая деятельность, и в интернете, и физически, на территории Украины банка, который на 60% принадлежит правительству России, читай государству-агрессору (ВТБ), все пять лет после аннексии Крыма - это нормально? А работа электронной платежной системы, официально зарегистрированной в стране ЕС - это вражье. Ну тогда, у этих "деятелей" точно что то не то с головой. У меня когнитивный диссонанс. В какой стороне враги?

в Киеве, в ВРУ враги.

Вы не запутывайте :mrgreen: , в ВРУ - там внутренние вредители.
А враги государства извне. И, 100%, что не в Литве :evil:
EKO
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