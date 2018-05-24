WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

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vasiliybaybuz написав:Помню в 2013 когда "блокировали" Вебмани, вони было про злочинную панду аж ураганы поднимались. А прошло пять годков и ничего, порохоботы оправдывают, рассказывают что "ну а что такого пользуйтесь Приватом" да "теперь дыныры всё". Настолько стереотипно что можно было даже не писать.
antikkristall написав:многие использовали вебмани для вывода средств с пэйпал, который сюда так и не пустили...
Съездить один раз в Краков и открыть карту в польском банке, которую и привязать к пейпалу.
При чому тут картка, тому хто проживає в Україні не дозволяється приймати PayPal. Інший варіант обдурити Paypal і вказати що ви живете в іншій країні де дозволено приймати, але це на свій страх і ризик, до першої перевірки...
WebMoney (который платит налоги Латвии!) пользовались те жители Украины, которые как раз брали деньги в странах СНГ, ПОЛНОСТЬЮ меняли их на гривны и только тогда получали. Поток денег из СНГ в Украину уже практически перекрыт, а потоки денег ИЗ Украины в СНГ (в основном в Россию) не перекрывают. Пользователи WebMoney как раз и были теми остатками патриотов Украины. Лучше бы контрабанду водки и сигарет в ЕС перекрыли.
Customer написав:WebMoney (который платит налоги Латвии!) пользовались те жители Украины, которые как раз брали деньги в странах СНГ, ПОЛНОСТЬЮ меняли их на гривны и только тогда получали. Поток денег из СНГ в Украину уже практически перекрыт, а потоки денег ИЗ Украины в СНГ (в основном в Россию) не перекрывают. Пользователи WebMoney как раз и были теми остатками патриотов Украины. Лучше бы контрабанду водки и сигарет в ЕС перекрыли.
Эти "электронные деньги" пете не нужны. Ему подавай наличную валюту, от заработчан например