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WebMoney потрапила до
списку санкцій РНБО України

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:15

ПЕТИЦІЯ

https://petition.president.gov.ua/petition/45006

робимо ставки, який % із 4 000 000 користувачів WMU не байдужі до своїх заблокованих П. грошей
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:26

  Customer написав:w1547 Потому что немало хитрозадых очень известных интернет-ритейлеров в наглую использовали вм для уходов от налогообложения и сокрытия доходов.

Похоже действительно будущее за криптовалютами.
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