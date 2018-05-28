WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

Пришло на почту.



Шановний користувачу системи WebMoney.UA!



На превеликий жаль, вимушені повідомити Вас про те, що через Указ Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 і внесення нашої компанії до санкційного списку РНБО України, Національний банк України (НБУ) скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA. Таким чином українські чиновники унеможливили здійснення банківських операцій в Україні при розрахунках за українські титульні знаки cистеми WebMoney – WMU. Санкції введено строком на три роки. Це означає, що протягом цього часу близько чотирьох мільйонів українців будуть позбавлені одного зі своїх базових прав – права розпоряджатися своєю власністю.

Ми будемо докладати всіх зусиль, аби відмінити це немотивоване і безпідставне рішення.

Однак у ситуації, що склалася, неможливо забезпечити обмін, введення і виведення WMU за українську гривню. Тому, аби захистити українських користувачів системи від свавілля чиновників і мінімізувати потенційні втрати для них, Гарант системи в Україні WebMoney.UA був вимушений звернутися по допомогу до нас, власника технології WebMoney – міжнародної системи розрахунків WebMoneyTransfer (із керуючою компанією в ЄС).

Цим листом, кожен наш користувач в Україні отримує запевнення, що міжнародна система WebMoneyTransfer продовжуватиме повноцінне його обслуговування по всім типам гаманців, окрім гривні. Обмін на українську гривню буде відновлений негайно після відміни санкцій, яка, маємо надію, відбудеться раніше заявленого трирічного терміну.

Як Вам, мабуть, відомо, це не перша ситуація в Україні, коли протии системи використовуються неправові рішення і раніше нам завжди вдавалося повернути ситуацію у правове русло, довести їх безпідставність.

Беручи до уваги відсутність підстав для таких рішень з боку влади, а також їхню явно політичну природу, ми не можемо виключати вірогідність не відміни санкцій, або подовження терміну їх дії. Враховуючи і таку можливість, міжнародна система WebmoneyTransfer цим повідомленням зобов’язується за свій рахунок не пізніше 24 травня 2021 року забезпечити обмін титульних знаків WMU на титульні знаки WMZ за курсом гривні до долару USD, який буде встановлено НБУ на цю дату.

Враховуйте цю нашу гарантію, будь ласка, коли оцінюєте курс обміну WMU стосовно інших типів титульних знаків.

Щодо змін у ситуації – будемо повідомляти Вас негайно.







Дякуємо за розуміння та підтримку,

Міжнародна система WebMoneyTransfer