RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
WebMoney потрапила до
списку санкцій РНБО України

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:15

ПЕТИЦІЯ

https://petition.president.gov.ua/petition/45006

робимо ставки, який % із 4 000 000 користувачів WMU не байдужі до своїх заблокованих П. грошей
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:26

  Customer написав:w1547 Потому что немало хитрозадых очень известных интернет-ритейлеров в наглую использовали вм для уходов от налогообложения и сокрытия доходов.

Похоже действительно будущее за криптовалютами.
andrein
 
Повідомлень: 187
З нами з: 21.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:36

Тем временем в интернетах пишут

Пришло на почту.

Шановний користувачу системи WebMoney.UA!

На превеликий жаль, вимушені повідомити Вас про те, що через Указ Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 і внесення нашої компанії до санкційного списку РНБО України, Національний банк України (НБУ) скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA. Таким чином українські чиновники унеможливили здійснення банківських операцій в Україні при розрахунках за українські титульні знаки cистеми WebMoney – WMU. Санкції введено строком на три роки. Це означає, що протягом цього часу близько чотирьох мільйонів українців будуть позбавлені одного зі своїх базових прав – права розпоряджатися своєю власністю.
Ми будемо докладати всіх зусиль, аби відмінити це немотивоване і безпідставне рішення.
Однак у ситуації, що склалася, неможливо забезпечити обмін, введення і виведення WMU за українську гривню. Тому, аби захистити українських користувачів системи від свавілля чиновників і мінімізувати потенційні втрати для них, Гарант системи в Україні WebMoney.UA був вимушений звернутися по допомогу до нас, власника технології WebMoney – міжнародної системи розрахунків WebMoneyTransfer (із керуючою компанією в ЄС).
Цим листом, кожен наш користувач в Україні отримує запевнення, що міжнародна система WebMoneyTransfer продовжуватиме повноцінне його обслуговування по всім типам гаманців, окрім гривні. Обмін на українську гривню буде відновлений негайно після відміни санкцій, яка, маємо надію, відбудеться раніше заявленого трирічного терміну.
Як Вам, мабуть, відомо, це не перша ситуація в Україні, коли протии системи використовуються неправові рішення і раніше нам завжди вдавалося повернути ситуацію у правове русло, довести їх безпідставність.
Беручи до уваги відсутність підстав для таких рішень з боку влади, а також їхню явно політичну природу, ми не можемо виключати вірогідність не відміни санкцій, або подовження терміну їх дії. Враховуючи і таку можливість, міжнародна система WebmoneyTransfer цим повідомленням зобов’язується за свій рахунок не пізніше 24 травня 2021 року забезпечити обмін титульних знаків WMU на титульні знаки WMZ за курсом гривні до долару USD, який буде встановлено НБУ на цю дату.
Враховуйте цю нашу гарантію, будь ласка, коли оцінюєте курс обміну WMU стосовно інших типів титульних знаків.
Щодо змін у ситуації – будемо повідомляти Вас негайно.



Дякуємо за розуміння та підтримку,
Міжнародна система WebMoneyTransfer
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 171
З нами з: 22.01.18
Подякував: 138 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 23:30

  Грйс-мэн написав:Тем временем в интернетах пишут
Пришло на почту.
...

Мне тоже такое пришло:
Зображення
P.S. Почта mail.ru без проблем открывается в браузере даже без VPN.
yanyura
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 09.01.09
Подякував: 855 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:48

Ситуація з блокуванням Webmoney

Панове, не хочу розводити лишній флуд, тому питаю лиш тих, хто має кошти на вебмані (wmu чи інші). Хто як думає їх виводити, та чи виводити взагалі. Як от вирішив поки що нічого не робити, ні переводити wmu у wmr - там курс просто дикий :evil: , ні виводити на карту - 2/1 мене також не приваблює. Тому вирішив просто почекати поки вляжется це все, а там далі буде видно. В кого які думки з цього приводу :?: :!:
franciskoua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 10.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:54

  franciskoua написав:Панове, не хочу розводити лишній флуд, тому питаю лиш тих, хто має кошти на вебмані (wmu чи інші). Хто як думає їх виводити, та чи виводити взагалі. Як от вирішив поки що нічого не робити, ні переводити wmu у wmr - там курс просто дикий :evil: , ні виводити на карту - 2/1 мене також не приваблює. Тому вирішив просто почекати поки вляжется це все, а там далі буде видно. В кого які думки з цього приводу :?: :!:

я пока забил, думаю скоро будет как минимум вывод через пополнение мобильного...
правда я столько буду лет 10 вместе с семьей выговаривать))
Vint
 
Повідомлень: 769
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:37

Pegasmaster
до речі щодо 4млн користувачів. Ця цифра перескакує з сайту на сайт, а звідки вона взялася ніхто не знає (якщо врахувати що всього в Україні 21млн юзерів нету). Щось мені мало віриться що дійсно аж 4млн людей користуються вебмані. Думаю, що це вони трохи прикрутили собі юзерів щоб більше хайпу зробити, але тут я з ними солідарний, в мене теж гроші зависли і що більше хайпу то краще!
franciskoua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 10.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:45

franciskoua
Скорее всего по кошелькам считают. В таком случае я посчитан 4 раза - 2 кошелька на Лайте (4,4 доллара и 15 укр. копеек) и 2 на Мини (10 долларов и 11 укр. копеек). Ну или 2 раза. Последние лет 6 вообще не заглядывал на ВебМани, вспомнил о кошельках только после блокирования.
yanyura
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 09.01.09
Подякував: 855 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:10

в постанові СНБО є ресурси (веб-сайти) які оператори мають почати блокувати

вже почали
:?:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:15

Re: WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України

  franciskoua написав:до речі щодо 4млн користувачів. Ця цифра перескакує з сайту на сайт, а звідки вона взялася ніхто не знає

это данные самой вебмани.
я ничего не придумывал.
п.с. кстати, все запреты касаются только WMU.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 467
З нами з: 10.05.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pegasmaster і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У WebMoney пояснили, що буде із грошима українців, що...
R2 » Вів 29 тра, 2018 17:56
8 395
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 17:14
RomanTik
Україна потрапила в десятку найбільших світових...
R2 » Сер 30 тра, 2018 09:37
2 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 10:50
redmax11
Як українці ставляться до вступу України до НАТО...
R2 » Пон 28 тра, 2018 09:07
9 493
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 09:47
сова

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4944)
30.05.2018 23:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.