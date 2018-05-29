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WebMoney потрапила до
списку санкцій РНБО України

WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:00

ресурс webmoney.ua досі живий
і досі показує (вже неактуальну) рекламу -

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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 22:05

Друзі! давайте активніше петиціювати! :)


1341 голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 87 днів

https://petition.president.gov.ua/petition/45006
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:14

greenozon
підпис поставлено 8)
правда там ще є 7 петицій стосовно вебмані, як би придумати систему яка б запобігала дублюванню петицій (хіба що, так комусь вигідно, коли петицій на одну тему багато і жодна не отримує 25 тис)
franciskoua
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:45

Дякую!

вйо вперед

1460 голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
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Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:33

  Pegasmaster написав:
  locustsucol написав:"Пользователи" могут купить билет на запоребрик.

у вэбмани в Украине 4 миллиона пользователей.
всем запоребрик билеты покупать?
можно же было заранее предупредить.

У нас вообще-то война, и мы, как и запоребрик, максимальный урон наносим противнику. Ты еще скажи, что покупателей сигарет, произведенных в расеи мы должны о чем-то предупреждать. Нет. Тихо и внезапно, как и с Крымом, с Донбассом, со всеми обстрелами и заказными убийствами, терактами. Все расейское - токсично, для всего мира.
locustsucol
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