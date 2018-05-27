Арсен Аваков і держсекретар з економіки уряду Франції підписали другий етап міжурядової Угоди про закупівлю вертольотів.
Дивися повний текст Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю вертольотів Airbus Helicopters.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:05
Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Дивися повний текст Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю вертольотів Airbus Helicopters.
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