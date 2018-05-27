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Україна і Франція підписали
Угоду про закупівлю...

Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:05

Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Арсен Аваков і держсекретар з економіки уряду Франції підписали другий етап міжурядової Угоди про закупівлю вертольотів.

Дивися повний текст Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю вертольотів Airbus Helicopters.
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