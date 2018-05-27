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Україна і Франція підписали
Угоду про закупівлю...

Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:05

Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Арсен Аваков і держсекретар з економіки уряду Франції підписали другий етап міжурядової Угоди про закупівлю вертольотів.

Дивися повний текст Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю вертольотів Airbus Helicopters.
R2
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Поздравляем французов, заработали. А что у него закрепчало-то?
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я вот прям растерялся от наших рэхворматоров.. А чего не купить/модернизировать Ми-2, загрузив за госрахунок свои (ну или частично свои, частично китайские) предприятия?? Готова, уже летает модернизация, осталось сертификацию пройти, а может уже и прошли.. Может просто старшим прокурорам и министрам западло на рыбалку на своих Ми-2 летать - шумоизоляция не такая?? После этого будут тут мне вещать, что кругом зрадофилы - в стране денех нет от слова совсем, а они геликоптеры оптом
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:54

Re: от наших

  sequence написав:А чего не купить/модернизировать Ми-2, загрузив за госрахунок свои

  locustsucol написав:Вертолеты нужны сейчас. 450 миллионов целевого кредита под низкий процент - это повышение безопасности, борьба с угонщиками, криминалитетом, защита от агрессора - это в ближнесрочной перспективе гораздо большая економия денег для государства, от потерь сейчас.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:57

Re: угода

А что с чиновниками, которых как-то в столицу вертолетами свозили?
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:03

Меня положительно радуют кремлеботы.

Когда в рашке что-то закупают на Западе, у них стоит хор одобрямса "Мир нас признаёт! Мы получаем новые технологии!".

Когда Украина делает аналогичное - они воют зрадофильские заклинания. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

Вертолет - не технологии.
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