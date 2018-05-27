Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Украине своего производства авиадвигателей не надо, лучше французам платить. Про классный иностранный импорт обычно есть один вопрос - где под него валюту брать? Чтобы на один вертолет насобирать, надо дофига подсолнечного масла продать, а больше ничего и нет уже.
Sommer написав:Меня положительно радуют кремлеботы. Когда в рашке что-то закупают на Западе, у них стоит хор одобрямса "Мир нас признаёт! Мы получаем новые технологии!". Когда Украина делает аналогичное - они воют зрадофильские заклинания.
Новые технологии страна получает ТОЛЬКО тогда, когда у себя РАЗМЕЩАЕТ производство. Здесь рутинная купля-продажа. И очень схожа на политическую взятку как с тепловозами от General Electric. Такая себе попытка хоть чем-то привлечь внимание (и быть интересным) США и Франции. Но как это отразится на количестве рабочих мест в Украине? Да никак. Представьте, сколько еще будет стоить обслуживание и ремонт этой техники, да еще в евро! И это в нищей стране. По-моему, стоило-бы и правда купить у Мотор-Сичи. Простенько, но хоть у кого-то была-бы работа. А так, виват Франция!
Sommer написав: И тут же: Классика - статью не читаем, сразу зраду нагнетаем. Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов?
А ты думаешь обслуживание и производство высокотехнологической техники - это одно и тоже? Кстати - к твоему сведению - Украине для обслуживания долгов в этом и следующем годах не хватает 4.5 млдр долларов США https://economics.unian.net/finance/10134212-mvf-ukraine-v-tekushchem-i-sleduyushchem-godah-budet-ne-hvatat-4-5-milliarda.html
Так за чей счет банкет-то, кто оплатит счет более 0.5 млдр за вертолеты ТАК необходимые министру? Никогда не думал, что жить нужно по средствам?
Polly написав:Новые технологии страна получает ТОЛЬКО тогда, когда у себя РАЗМЕЩАЕТ производство.
Это - ПЕРЛ! Я дурак думал, всю жизнь, что НИИ, и КБ разрабатывают, отлаживают - заводы запускают в производство. Происходят испытания, доводка, ....(это расчёты, время, производство, испытания, перерасчёты, запуск в серию... - этак лет на 5 для тысяч высококвалифицированных работников - которых нужно вырастить, поселить, выучить, накормить.... - и обобрать) Только для этого сначало заказчик должен Заказать, что ему нужно, составить ТЗ, оплатить работы, согласовать, .... - как раз такую процедуру завели энти "кукловоды".
А тут - "раз" - и "получит". Вы часом не "русских сказок" начитались? Не слышали о таком чуде, как "лицензия"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.