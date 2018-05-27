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Україна і Франція підписали
Угоду про закупівлю...

Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:22

Украине своего производства авиадвигателей не надо, лучше французам платить.
Про классный иностранный импорт обычно есть один вопрос - где под него валюту брать? Чтобы на один вертолет насобирать, надо дофига подсолнечного масла продать, а больше ничего и нет уже.
max1gu
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:38

  Sommer написав:Меня положительно радуют кремлеботы. Когда в рашке что-то закупают на Западе, у них стоит хор одобрямса "Мир нас признаёт! Мы получаем новые технологии!". Когда Украина делает аналогичное - они воют зрадофильские заклинания.

Новые технологии страна получает ТОЛЬКО тогда, когда у себя РАЗМЕЩАЕТ производство. Здесь рутинная купля-продажа. И очень схожа на политическую взятку как с тепловозами от General Electric. Такая себе попытка хоть чем-то привлечь внимание (и быть интересным) США и Франции. Но как это отразится на количестве рабочих мест в Украине? Да никак. Представьте, сколько еще будет стоить обслуживание и ремонт этой техники, да еще в евро! И это в нищей стране. По-моему, стоило-бы и правда купить у Мотор-Сичи. Простенько, но хоть у кого-то была-бы работа. А так, виват Франция!
Polly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:42

  sal написав:А что с чиновниками, которых как-то в столицу вертолетами свозили?

Отвезли обратно
gh78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:49

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

  gh78 написав:Отвезли обратно

Точно их идея с французскими вертохлетами.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:52

М-да, похоже, дороги решили не ремонтировать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:57

  Polly написав:Но как это отразится на количестве рабочих мест в Украине? Да никак.


И тут же:
  Polly написав:Представьте, сколько еще будет стоить обслуживание и ремонт этой техники, да еще в евро!


Классика - статью не читаем, сразу зраду нагнетаем.

Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:10

  Sommer написав:
  Polly написав:Но как это отразится на количестве рабочих мест в Украине? Да никак.


И тут же:
  Polly написав:Представьте, сколько еще будет стоить обслуживание и ремонт этой техники, да еще в евро!


Классика - статью не читаем, сразу зраду нагнетаем.

Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов? :mrgreen:

И даже заменяемые при техобслуживании детали будут исключительно украинского производства.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:13

  Sommer написав: И тут же: Классика - статью не читаем, сразу зраду нагнетаем. Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов?

А ты думаешь обслуживание и производство высокотехнологической техники - это одно и тоже?
Кстати - к твоему сведению - Украине для обслуживания долгов в этом и следующем годах не хватает 4.5 млдр долларов США https://economics.unian.net/finance/10134212-mvf-ukraine-v-tekushchem-i-sleduyushchem-godah-budet-ne-hvatat-4-5-milliarda.html

Так за чей счет банкет-то, кто оплатит счет более 0.5 млдр за вертолеты ТАК необходимые министру? Никогда не думал, что жить нужно по средствам?
Polly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:42

  Polly написав:Новые технологии страна получает ТОЛЬКО тогда, когда у себя РАЗМЕЩАЕТ производство.

Это - ПЕРЛ!
Я дурак думал, всю жизнь, что НИИ, и КБ разрабатывают, отлаживают - заводы запускают в производство. Происходят испытания, доводка, ....(это расчёты, время, производство, испытания, перерасчёты, запуск в серию... - этак лет на 5 для тысяч высококвалифицированных работников - которых нужно вырастить, поселить, выучить, накормить.... - и обобрать) Только для этого сначало заказчик должен Заказать, что ему нужно, составить ТЗ, оплатить работы, согласовать, .... - как раз такую процедуру завели энти "кукловоды".

А тут - "раз" - и "получит".
Вы часом не "русских сказок" начитались?
Не слышали о таком чуде, как "лицензия"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:05

  Polly написав:
  Sommer написав: И тут же: Классика - статью не читаем, сразу зраду нагнетаем. Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов?

А ты думаешь обслуживание и производство высокотехнологической техники - это одно и тоже?
Кстати - к твоему сведению - Украине для обслуживания долгов в этом и следующем годах не хватает 4.5 млдр долларов США https://economics.unian.net/finance/101 ... iarda.html

Так за чей счет банкет-то, кто оплатит счет более 0.5 млдр за вертолеты ТАК необходимые министру? Никогда не думал, что жить нужно по средствам?

Можно смело уже говорить, куда французы вложат полученную валюту:
Французы эти бабки уже отвезли в РФ:
https://ukrainian.voanews.com/a/rosija- ... 13314.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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