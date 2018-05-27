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Україна і Франція підписали
Угоду про закупівлю...

Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:14

  Polly написав:
  Sommer написав: И тут же: Классика - статью не читаем, сразу зраду нагнетаем. Техобслуживание будет в Украине, ты думаешь туда выпишут исключительно французов?

А ты думаешь обслуживание и производство высокотехнологической техники - это одно и тоже?


Причем тут производство, если ты плакал по рабочим местам?

  Polly написав:Кстати - к твоему сведению - Украине для обслуживания долгов в этом и следующем годах не хватает 4.5 млдр долларов США https://economics.unian.net/finance/101 ... iarda.html


Там же:
В ЕС отметили, что получение Украиной макрофинансовой помощи, на ряду с поддержкой других международных партнеров, позволит покрыть финансовые потребности страны на ближайшие 2,5 года.


Еще какие способы увести тему в сторону будут? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 06:37

А как же хлев-1? Такой весь новый и перспективный гвинтокрыл был, ну малювали по крайней мере.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 06:58

  Sommer написав: Причем тут производство, если ты плакал по рабочим местам? Там же: Еще какие способы увести тему в сторону будут?

В момент убийства российского журналиста Аркадия Бабченко во вторник вечером все руководство полиции и МВД, включая главу Нацполиции Сергея Князева, находилось на презентации новой книги Арсена Авакова о Майдане. Теперь им вместе предстоит найти и дать ответ на вопрос, кто убил Бабченко. Предыдущий тест они провалили: почти через три года после подрыва журналиста Павла Шеремета в автомобиле преступники не найдены и не наказаны.

Подробности убийства Бабченко, первые версии и детали с места событий - в обзоре LIGA.net.

--- вот тебе тема---
Polly
 
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