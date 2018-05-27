Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Sommer написав: Причем тут производство, если ты плакал по рабочим местам? Там же: Еще какие способы увести тему в сторону будут?
В момент убийства российского журналиста Аркадия Бабченко во вторник вечером все руководство полиции и МВД, включая главу Нацполиции Сергея Князева, находилось на презентации новой книги Арсена Авакова о Майдане. Теперь им вместе предстоит найти и дать ответ на вопрос, кто убил Бабченко. Предыдущий тест они провалили: почти через три года после подрыва журналиста Павла Шеремета в автомобиле преступники не найдены и не наказаны.
Подробности убийства Бабченко, первые версии и детали с места событий - в обзоре LIGA.net.