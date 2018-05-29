вы воспринимаете себя открытыми врагами государства Украина?
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:13
Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
вы воспринимаете себя открытыми врагами государства Украина?
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:29
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:34
Каждому рукамиводителю по верталетику!!! Быстро, без пробок и за наши деньги!!!
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:53
Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:06
предыдущие были просто противны - а текущие, так особенно мерзки. С таким цинизмом страну еще никто не обворовывал: красивые лозунги, великие свершения, сплошь одни перемоги, а по сути..
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:26
Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
скоро выборы. выбирайте себе лидеров правильно.
не за гречку, не за обещания и т.п.
те, кто сейчас в вр избраны народом. они ж не с другой планеты.
сейчас 50+% не определившихся с выбором избирателей, а поддержка лидеров рейтинга 7-8%. это как ничто другое указывает на всеобщее разочарование в народе политическими элитами.
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