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Україна і Франція підписали
Угоду про закупівлю...

Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:13

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

  yanyura написав:А в целом, если эти вертолеты закупаются только для перевозки высшего министерского/парламентского/президентского состава, то учитывая "проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов Super Puma", я только "за" покупку этих вертолетов.

  sequence написав:С языка сорвал, это же просто праздник какой-то

вы воспринимаете себя открытыми врагами государства Украина?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:29

  Pegasmaster написав:..
вы воспринимаете себя открытыми врагами государства Украина?
Вопросом на вопрос: вы что-то слышали про премию Дарвина?
sequence
 
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Каждому рукамиводителю по верталетику!!! Быстро, без пробок и за наши деньги!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:53

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

  sequence написав:Вопросом на вопрос: вы что-то слышали про премию Дарвина?

да, слышал.
вам именно текущее руководство государства не нравится или любое другое тоже?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:06

  Pegasmaster написав:
  sequence написав:Вопросом на вопрос: вы что-то слышали про премию Дарвина?

да, слышал.
вам именно текущее руководство государства не нравится или любое другое тоже?

предыдущие были просто противны - а текущие, так особенно мерзки. С таким цинизмом страну еще никто не обворовывал: красивые лозунги, великие свершения, сплошь одни перемоги, а по сути..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:26

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

  sequence написав:предыдущие были просто противны - а текущие, так особенно мерзки. С таким цинизмом страну еще никто не обворовывал: красивые лозунги, великие свершения, сплошь одни перемоги, а по сути..

скоро выборы. выбирайте себе лидеров правильно.
не за гречку, не за обещания и т.п.
те, кто сейчас в вр избраны народом. они ж не с другой планеты.
сейчас 50+% не определившихся с выбором избирателей, а поддержка лидеров рейтинга 7-8%. это как ничто другое указывает на всеобщее разочарование в народе политическими элитами.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:00

Pegasmaster Правильно подготовленные выборы обычно безальтернативны. И даже графа против всех не спасет даже если вернут и пропишут под нее последствия, так как можем попасть в вечные выборы, а старые будут продолжать править.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:21

Re: Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю...

  Igorten написав:Правильно подготовленные выборы обычно безальтернативны.

надеюсь, что мы будем умнее "правильной подготовки".
что еще остаётся делать?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:36

  Pegasmaster написав:
  yanyura написав:А в целом, если эти вертолеты закупаются только для перевозки высшего министерского/парламентского/президентского состава, то учитывая "проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов Super Puma", я только "за" покупку этих вертолетов.

  sequence написав:С языка сорвал, это же просто праздник какой-то

вы воспринимаете себя открытыми врагами государства Украина?

Государство Украина и ее нынешнее руководство не тождественны. Скорее антагонисты.

А вообще, отвечу словами sequence
предыдущие были просто противны - а текущие, так особенно мерзки. С таким цинизмом страну еще никто не обворовывал: красивые лозунги, великие свершения, сплошь одни перемоги, а по сути..
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:44

  sequence написав:ну и так сказать выстрел в голову всяким э-э-э противникам зрад, вроде Соммера: "В целом называемая цифра общей стоимости соглашения 551-555 млн евро для 55 вертолетов, включая 21 Н225, выглядит весьма низкой, поскольку, к примеру, стоимость одного нового вертолета Н225 Super Puma в коммерческих поставках составляет от 21 млн до 28 млн евро. Это связано с тем, что, согласно французским источникам, значительную часть вертолетов предполагается поставить не новыми, а из наличия.
В частности, известный французский оборонный журналист-инсайдер Michel Cabirol в статье "L'Ukraine, l'eldorado d'Airbus Helicopters à l'est" в газете "La Tribune" сообщает, что , применительно к вертолетам Н225, планируемым к поставке на Украину по данному соглашению, речь идет о машинах, выведенных из эксплуатации международной (канадской) компанией CHC Helicopter после катастрофы Н225 в Северном море 29 апреля 2016 года и последовавшего за этим перехода СНС 5 мая 2016 года под защиту 11-й главы закона США о банкротстве. В соответствии с требованиями данного законодательства, СНС была вынуждена прекратить эксплуатацию всех вертолетов, используемых ею на правах лизинга, в том числе всего парка своих Н225, фактически принадлежащих французской лизинговой компании Parilease (принадлежащей банку BNP Paribas). После катастрофы в апреле 2016 года у СНС оставалось 39 вертолетов Н225.
Катастрофа Н225 компании СНС в Северном море у норвежского побережья 29 апреля 2016 с гибелью 13 человек ввиду отрыва несущего винта, выявившая проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов Super Puma, привела к длительным запретам на полеты вертолетов Н225 и AS332L2, продолжавшимся до лета или конца 2017 года. Хотя сейчас запреты сняты, однако ситуация привела к распродаже рядом оффшорных компаний своих вертолетов Н225, причем балансовая стоимость даже весьма новых этих машин к концу 2017 года оценивалась всего в 4 млн долл (в пять раз ниже чем до истории с запретом полетов).
Теперь, как очевидно, в лице Украины найден покупатель для большей части нелетающего парка вертолетов Н225 компании СНС, видимо, также распродаваемого по "бросовым ценам"."
enjoy the victory!


Какой феерический бред. :mrgreen:

И что самое интересное, команда волгарей опять отметилась заплюсовыванием очередной простыни с враньем.

Итак, по пунктам:
1. "речь идет о машинах, выведенных из эксплуатации международной (канадской) компанией CHC Helicopter" - данные с потолка?
2. "после катастрофы Н225 в Северном море 29 апреля 2016 года и последовавшего за этим перехода СНС 5 мая 2016 года под защиту 11-й главы закона США о банкротстве" - классический передерг. Они подали заявку по причине падения цен на нефть: http://www.cbc.ca/news/business/chc-bankruptcy-protection-1.3567861
3. "привела к длительным запретам на полеты вертолетов Н225 и AS332L2, продолжавшимся до лета или конца 2017 года." Так до лета или до конца года? :lol: А вообще запрет на полеты был снят в октябре 2016-го: http://www.caa.co.uk/News/Restrictions-on-H225LP-and-AS332L2-Super-Puma-helicopters-to-be-lifted/
4. "нелетающего парка вертолетов Н225" - с какой радости он нелетающий?

Но интересно - вы настолько привыкли к рашкинскому вранью, что уже не в силах отличать ложь от правды?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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