Додано: Сер 30 тра, 2018 12:22 Итоги: Прогнозы 30.05.18



Упорно низкая инфляция в еврозоне сдерживает ожидания того, когда Евроцентробанк начнет откатывать свою программу количественного смягчения.

Но долговременный рост нефти может повысить потребительские цены в Европе и привести ЕЦБ к более активному действию.

Ранее в этом месяце фьючерсы на нефть WTI поднялись выше $70 за баррель впервые за четыре года.

«Долларовая цена на нефть на 9% выше, чем в начале мая, и выросла на 11% - в евро», - пишет европейский экономист HSBC Фабио Балбони. - «Более высокие затраты на топливо повысят краткосрочную инфляцию».

Следующий инфляционный отчет для еврозоны ожидается в четверг, но HSBC уже повышает прогноз на следующий год.

«Предполагая, что цена на нефть будет оставаться на уровне текущего уровня, мы ожидаем, что инфляция в июне и июле повысится до 1,9% против 1,6% и 1,7% ранее, поставив ее в соответствие с целью ЕЦБ «близко к, но ниже 2%» в течение летних месяцев», - сказал Балбони.

Более высокая инфляция может быть хорошей новостью для ЕЦБ, поскольку инфляция, близкая к цели, может облегчить объявление о прекращении количественного смягчения», - добавил он.



Банки Кипра начали массовые проверки счетов россиян.



Банки Кипра, который остается любимой офшорной зоной для состоятельных россиян, начали массовые проверки и закрытие счетов клиентов из РФ.

Об этом сообщает Fun and Profit со ссылкой на знакомые с ситуацией и источники и людей, непосредственно пострадавших от давления кредитных организаций.

По словам одного из них, местные банки, в частности Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank - кипрскую дочку ВТБ, в которой второй госбанк РФ владеет долей в 46%.



Политика кипрских банков изменилась радикально, рассказывает один из источников F&P: банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета - подтверждение источника дохода, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес с описанием сути самого бизнеса.



Ранее такого не было, жалуется источник: банкам было достаточно паспортов и платежных документов за коммунальные услуги.



По словам трех собеседников F&P, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, в частности, в RCB, а в случае отказа - просто закрывают счет. Четвертый источник подтвердил это, добавив, что «это только начало», а «россиян по всему миру зажимают».



В начале мая на Кипр приехала делегация Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) - подразделения, ответственного за координацию и практическое применение американских санкций.



Американцы собрали в кипрском ЦБ глав всех банков и «потребовали избавиться от русских счетов», говорит источник, узнавший об этом от непосредственного участника встречи.



По словам другого собеседника F&P, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить то же самое, что было в Латвии, если они не последуют рекомендациям OFAC.

Напомним, в феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании российских денег и коррупционной деятельности в банках Латвии. В нем, в частности, говорилось, что через второй по размеру банк в стране - ABLV - шли расчетные операции, связанные с Северной Кореей, а также сомнительным капиталом из стран бывшего СССР.

Минфин США пригрозил ввести против ABLV санкции, перекрывающие доступ к операциям в долларах и спровоцировал бегство вкладчиков. Из ABLV вывели 600 млн евро, из Norvik Bank, также связанного с российским капиталом, - не менее 43 млн.

Спустя несколько недель ЕЦБ принял решение о ликвидации ABLV.

«Роль управления по контролю за иностранными активами возросла настолько, что местные банки скорее откажутся от клиента, который может вызвать вопросы, чем будут рисковать - они воспринимают такой риск очень остро, как максимально возможный», - говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.



Вслед за Латвией «прачечную» по отмыванию российских денег решили закрыть власти Эстонии. По оценкам эстонской полиции, с 2011 по 2016 годы банки участвовали в подозрительных переводах денег и ценных бумаг, в основном из России, на общую сумму более $13 млрд., объявил на прошлой неделе глава подразделения финансовой разведки полиции Мадис Рейманд.



По данным Bloomberg, Латвия и Эстония рассматривают возможность конфискации активов подозрительных клиентов и запрета на использование подставных компаний.





В немного неожиданном росте курса безналичного доллара на торгах украинского валютного межбанка в среду приняли участие и покупатели и продавцы СКВ. Первые активно приобретали заокеанскую валюту, стимулируя ее подорожание, вторые время от времени «придерживали» ее, стараясь растянуть период высоких цен.



Полагаю, импортеры наконец-то проснулись, инициировав покупки доллара на излете мая для закрытия своих контрактов с зарубежными партнерами.



Общими усилиями средневзвешенные котировки «американца» вернули на уровень пятницы, 25 мая. Создавая невольно базу для очередной коррекции доллара по причине сохранения высокого объема притока экспортной выручки из-за рубежа.



Возвращение «зеленых быков» на валютный межбанк наличный рынок встретил «классическим» боковым трендом и курсовой стабильностью в условиях равновесия спроса и предложения.



Есть вероятность незначительного проседания долларовых цен 31 мая на фоне ослабления покупательской активности импортеров и росте притока экспортной СКВ, часть которой следует обязательно продать на межбанке.



Полагаю, наличный рынок сохранит относительную индифферентность на ближайших торгах, хотя, вероятно, попытается приподняться в пятницу, 01 июня.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



Четвертый источник подтвердил это, добавив, что «это только начало», а «россиян по всему миру зажимают».В начале мая на Кипр приехала делегация Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) - подразделения, ответственного за координацию и практическое применение американских санкций.Американцы собрали в кипрском ЦБ глав всех банков и «потребовали избавиться от русских счетов», говорит источник, узнавший об этом от непосредственного участника встречи.По словам другого собеседника F&P, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить то же самое, что было в Латвии, если они не последуют рекомендациям OFAC.Напомним, в феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании российских денег и коррупционной деятельности в банках Латвии. В нем, в частности, говорилось, что через второй по размеру банк в стране - ABLV - шли расчетные операции, связанные с Северной Кореей, а также сомнительным капиталом из стран бывшего СССР.Минфин США пригрозил ввести против ABLV санкции, перекрывающие доступ к операциям в долларах и спровоцировал бегство вкладчиков. Из ABLV вывели 600 млн евро, из Norvik Bank, также связанного с российским капиталом, - не менее 43 млн.Спустя несколько недель ЕЦБ принял решение о ликвидации ABLV.«Роль управления по контролю за иностранными активами возросла настолько, что местные банки скорее откажутся от клиента, который может вызвать вопросы, чем будут рисковать - они воспринимают такой риск очень остро, как максимально возможный», - говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.Вслед за Латвией «прачечную» по отмыванию российских денег решили закрыть власти Эстонии. По оценкам эстонской полиции, с 2011 по 2016 годы банки участвовали в подозрительных переводах денег и ценных бумаг, в основном из России, на общую сумму более $13 млрд., объявил на прошлой неделе глава подразделения финансовой разведки полиции Мадис Рейманд.По данным Bloomberg, Латвия и Эстония рассматривают возможность конфискации активов подозрительных клиентов и запрета на использование подставных компаний.В немного неожиданном росте курса безналичного доллара на торгах украинского валютного межбанка в среду приняли участие и покупатели и продавцы СКВ. Первые активно приобретали заокеанскую валюту, стимулируя ее подорожание, вторые время от времени «придерживали» ее, стараясь растянуть период высоких цен.Полагаю, импортеры наконец-то проснулись, инициировав покупки доллара на излете мая для закрытия своих контрактов с зарубежными партнерами.Общими усилиями средневзвешенные котировки «американца» вернули на уровень пятницы, 25 мая. Создавая невольно базу для очередной коррекции доллара по причине сохранения высокого объема притока экспортной выручки из-за рубежа.Возвращение «зеленых быков» на валютный межбанк наличный рынок встретил «классическим» боковым трендом и курсовой стабильностью в условиях равновесия спроса и предложения.Есть вероятность незначительного проседания долларовых цен 31 мая на фоне ослабления покупательской активности импортеров и росте притока экспортной СКВ, часть которой следует обязательно продать на межбанке.Полагаю, наличный рынок сохранит относительную индифферентность на ближайших торгах, хотя, вероятно, попытается приподняться в пятницу, 01 июня.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

