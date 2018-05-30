RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: прогнози
/
Итоги: Прогнозы 30.05.18

Итоги: Прогнозы 30.05.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:22

Итоги: Прогнозы 30.05.18

Рост цен на нефть может подержать ЕЦБ.

Упорно низкая инфляция в еврозоне сдерживает ожидания того, когда Евроцентробанк начнет откатывать свою программу количественного смягчения.
Но долговременный рост нефти может повысить потребительские цены в Европе и привести ЕЦБ к более активному действию.
Ранее в этом месяце фьючерсы на нефть WTI поднялись выше $70 за баррель впервые за четыре года.
«Долларовая цена на нефть на 9% выше, чем в начале мая, и выросла на 11% - в евро», - пишет европейский экономист HSBC Фабио Балбони. - «Более высокие затраты на топливо повысят краткосрочную инфляцию».
Следующий инфляционный отчет для еврозоны ожидается в четверг, но HSBC уже повышает прогноз на следующий год.
«Предполагая, что цена на нефть будет оставаться на уровне текущего уровня, мы ожидаем, что инфляция в июне и июле повысится до 1,9% против 1,6% и 1,7% ранее, поставив ее в соответствие с целью ЕЦБ «близко к, но ниже 2%» в течение летних месяцев», - сказал Балбони.
Более высокая инфляция может быть хорошей новостью для ЕЦБ, поскольку инфляция, близкая к цели, может облегчить объявление о прекращении количественного смягчения», - добавил он.

Банки Кипра начали массовые проверки счетов россиян.

Банки Кипра, который остается любимой офшорной зоной для состоятельных россиян, начали массовые проверки и закрытие счетов клиентов из РФ.
Об этом сообщает Fun and Profit со ссылкой на знакомые с ситуацией и источники и людей, непосредственно пострадавших от давления кредитных организаций.
По словам одного из них, местные банки, в частности Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank - кипрскую дочку ВТБ, в которой второй госбанк РФ владеет долей в 46%.

Политика кипрских банков изменилась радикально, рассказывает один из источников F&P: банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета - подтверждение источника дохода, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес с описанием сути самого бизнеса.

Ранее такого не было, жалуется источник: банкам было достаточно паспортов и платежных документов за коммунальные услуги.

По словам трех собеседников F&P, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, в частности, в RCB, а в случае отказа - просто закрывают счет. Четвертый источник подтвердил это, добавив, что «это только начало», а «россиян по всему миру зажимают».

В начале мая на Кипр приехала делегация Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) - подразделения, ответственного за координацию и практическое применение американских санкций.

Американцы собрали в кипрском ЦБ глав всех банков и «потребовали избавиться от русских счетов», говорит источник, узнавший об этом от непосредственного участника встречи.

По словам другого собеседника F&P, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить то же самое, что было в Латвии, если они не последуют рекомендациям OFAC.
Напомним, в феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании российских денег и коррупционной деятельности в банках Латвии. В нем, в частности, говорилось, что через второй по размеру банк в стране - ABLV - шли расчетные операции, связанные с Северной Кореей, а также сомнительным капиталом из стран бывшего СССР.
Минфин США пригрозил ввести против ABLV санкции, перекрывающие доступ к операциям в долларах и спровоцировал бегство вкладчиков. Из ABLV вывели 600 млн евро, из Norvik Bank, также связанного с российским капиталом, - не менее 43 млн.
Спустя несколько недель ЕЦБ принял решение о ликвидации ABLV.
«Роль управления по контролю за иностранными активами возросла настолько, что местные банки скорее откажутся от клиента, который может вызвать вопросы, чем будут рисковать - они воспринимают такой риск очень остро, как максимально возможный», - говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Вслед за Латвией «прачечную» по отмыванию российских денег решили закрыть власти Эстонии. По оценкам эстонской полиции, с 2011 по 2016 годы банки участвовали в подозрительных переводах денег и ценных бумаг, в основном из России, на общую сумму более $13 млрд., объявил на прошлой неделе глава подразделения финансовой разведки полиции Мадис Рейманд.

По данным Bloomberg, Латвия и Эстония рассматривают возможность конфискации активов подозрительных клиентов и запрета на использование подставных компаний.


В немного неожиданном росте курса безналичного доллара на торгах украинского валютного межбанка в среду приняли участие и покупатели и продавцы СКВ. Первые активно приобретали заокеанскую валюту, стимулируя ее подорожание, вторые время от времени «придерживали» ее, стараясь растянуть период высоких цен.

Полагаю, импортеры наконец-то проснулись, инициировав покупки доллара на излете мая для закрытия своих контрактов с зарубежными партнерами.

Общими усилиями средневзвешенные котировки «американца» вернули на уровень пятницы, 25 мая. Создавая невольно базу для очередной коррекции доллара по причине сохранения высокого объема притока экспортной выручки из-за рубежа.

Возвращение «зеленых быков» на валютный межбанк наличный рынок встретил «классическим» боковым трендом и курсовой стабильностью в условиях равновесия спроса и предложения.

Есть вероятность незначительного проседания долларовых цен 31 мая на фоне ослабления покупательской активности импортеров и росте притока экспортной СКВ, часть которой следует обязательно продать на межбанке.

Полагаю, наличный рынок сохранит относительную индифферентность на ближайших торгах, хотя, вероятно, попытается приподняться в пятницу, 01 июня.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64311
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3885 раз.
Подякували: 7289 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Прогнозы 29.05.18
дядя Caша » Вів 29 тра, 2018 12:48
0 268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 12:48
дядя Caша
Итоги: Прогнозы 25.05.18
дядя Caша » П'ят 25 тра, 2018 12:12
0 756
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 12:12
дядя Caша
Итоги: Прогнозы 24.05.18
дядя Caша » Чет 24 тра, 2018 12:24
0 261
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 12:24
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56513)
30.05.2018 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.