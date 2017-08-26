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Налог при продаже квартиры
(куплена 3 года назад, право собс

Налог при продаже квартиры (куплена 3 года назад, право собс
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:12

Налог при продаже квартиры (куплена 3 года назад, право собс

Хочу продать квартиру (первая продажа в году).
Куплена была в начале 2015 (фонд финансирования строительства).
Все документы застройщик передал, но право собственности еще не оформлено.
По законодательству при продаже я должен заплатить 5% НДФ, если не прошло 3 года с момента покупки или с момента получения права собственности?

Как я понимаю после уступки прав от застройщика, я уже не могу переуступить права, и нужно только регистрировать на себя, и только потом возможна продажа?

Спасибо.
msn
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:17

msn

Три года считаются с момента получения права собственности.
Помимо 5% НДФЛ еще 1.5% военный сбор и 1% госпошлина (или плата за удостоверение договора)...
Anadonta
 
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