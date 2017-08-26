|
|
|
Налог при продаже квартиры (куплена 3 года назад, право собс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:12
Хочу продать квартиру (первая продажа в году).
Куплена была в начале 2015 (фонд финансирования строительства).
Все документы застройщик передал, но право собственности еще не оформлено.
По законодательству при продаже я должен заплатить 5% НДФ, если не прошло 3 года с момента покупки или с момента получения права собственности?
Как я понимаю после уступки прав от застройщика, я уже не могу переуступить права, и нужно только регистрировать на себя, и только потом возможна продажа?
Спасибо.
-
msn
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 12.12.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:17
msn
Три года считаются с момента получения права собственности.
Помимо 5% НДФЛ еще 1.5% военный сбор и 1% госпошлина (или плата за удостоверение договора)...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|814
|261776
|
|
|106
|85676
|
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
|
|2
|2138
|
|