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Finance.ua: Как
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Finance.ua: Как платить айфоном
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:10

Finance.ua: Как платить айфоном

Пропонуємо до обговорення:
В Украине заработал Apple Pay. Что это значит?
В мае 2018 года в Украине заработала платежная система Apple Pay. Теперь владельцам iPhone не обязательно носить с собой банковские карты. Можно создать их виртуальные копии в смартфоне и расплачиваться им в магазинах, в кафе, на заправках и в транспорте, просто поднеся к терминалу. Это быстро, удобно и безопасно. В этой статье мы расскажем, как пользоваться Apple Pay и ответим на часто задаваемые вопросы о ней.

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