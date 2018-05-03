|
|
|
Finance.ua: Как платить айфоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:10
Пропонуємо до обговорення:
В Украине заработал Apple Pay. Что это значит?
В мае 2018 года в Украине заработала платежная система Apple Pay. Теперь владельцам iPhone не обязательно носить с собой банковские карты. Можно создать их виртуальные копии в смартфоне и расплачиваться им в магазинах, в кафе, на заправках и в транспорте, просто поднеся к терминалу. Это быстро, удобно и безопасно. В этой статье мы расскажем, как пользоваться Apple Pay и ответим на часто задаваемые вопросы о ней.
Дивися повний текст Як платити айфоном
.
-
D2
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:19
а де посилання?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2177
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:07
Платить то можно, только надо что б и другие банки подключились. Есть люди, кто не пользуется приватом
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1213
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31
|8129
|
|
|0
|777
|
П'ят 25 тра, 2018 14:43
D2
|
|3
|1204
|
|