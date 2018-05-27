За рік його капітал зріс на $1,3 млрд.
Дивися повний текст Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 15:39
Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ахметов піднявся на 150 рядків у рейтингу мільярдерів.
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:39
Хоть ктото в стране работает и зарабатывает не смотря на войну. Это ж пи-ц, а как же жалобы на то что Энергетика убыточно, угля нет, шахты его не работают. А бабло растет.
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:45
Это не заработок, а оценка его активов, которые обесценились из-за войны, а теперь восстановили часть стоимости из-за увеличения оценки обороноспособности государства, т.е. способности защищать наши активы, не только Ахметова. Он как раз ничего не заработал, он еще больше погряз в долги и у него государство забрало Укртелеком.
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:49
Re: аналог
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:16
сколько ещё раз надо повысить тарифы, что бы рыжий вошёл в первую сотню?...
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:35
Re: ах
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:38
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:52
Ну вот собственно и результат. Те, кто декларировали борьбу с коррупцией, с остатками предателей попередников, дали отлично заработать спонсорам предыдущей власти. Понятно, они ж теперь спонсоры нынешней. "Правильной" дорогой идем, товарищи..... Подозреваю, за 5 минут пост удалят :)
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:58
Этого спонсора нещадно доят и обдирают. Набери в гугле "ахметов потерял контроль"
И увидишь не только про укртелеком и обленерго. Интересно, вам нравится, когда ваши мозги гниют от российской пропаганды зрадофилии? )
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