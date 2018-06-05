RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Росія погрожує "Нафтогазу"
через арешт активів...

Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:03

Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак.

Дивися повний текст Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів "Газпрому" в Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82399
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:03

отношения давно испорчены
sal
 
Повідомлень: 2582
З нами з: 25.03.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:20

Где здесь угроза "Нафтогазу"? Они премию получили. Это угроза ГТС Украины.
nik1
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 17.08.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:23

По немецки стратегия Газпрома и ЕС по отношению а Украине называется- " gegen die Wand laufen lassen". Сначала идут обещания и намек и на продолжения сотрудничества , громкие заявления и намеки , мол не бросили.. а потом просто ожидание неадекватного шага " неадекватного клиента". Вуаля! Клиент не понятно что арестовывает или пытается это делать , а большие дяди смотрят на эту суету и посмеиваются .
repulse1815
 
Повідомлень: 57
З нами з: 09.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без...
R2 » Сер 06 чер, 2018 14:49
2 33
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 15:13
nik1
Пристрасті щодо Стокгольма: "Газпром" відреагував на... 1, 2
R2 » Вів 05 чер, 2018 16:12
10 365
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 13:45
Pegasmaster
Мінекології планує впроваджувати "чисті" технології на...
R2 » Сер 06 чер, 2018 12:04
0 26
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7010)
06.06.2018 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.