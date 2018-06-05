Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:03
Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...
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Дивися повний текст Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів "Газпрому" в Європі.
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:20
Где здесь угроза "Нафтогазу"? Они премию получили. Это угроза ГТС Украины.
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:23
По немецки стратегия Газпрома и ЕС по отношению а Украине называется- " gegen die Wand laufen lassen". Сначала идут обещания и намек и на продолжения сотрудничества , громкие заявления и намеки , мол не бросили.. а потом просто ожидание неадекватного шага " неадекватного клиента". Вуаля! Клиент не понятно что арестовывает или пытается это делать , а большие дяди смотрят на эту суету и посмеиваются .
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