Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...

Додано: Сер 06 чер, 2018 16:57

Меня до сих пор удивляет вот эта двойственность (чтобы не сказать шизофреничность) у рашки.



"Мы не будем прокачивать газ через Украину" - "мы будем прокачивать газ через Украину"

"Ну и что, что постановление - ничего вы не арестуете" - "почему вы арестовываете, что за наглость"



Как флюгеры вертятся.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...