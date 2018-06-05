Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак.
Дивися повний текст Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів "Газпрому" в Європі.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:03
Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів "Газпрому" в Європі.
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:20
Где здесь угроза "Нафтогазу"? Они премию получили. Это угроза ГТС Украины.
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:23
По немецки стратегия Газпрома и ЕС по отношению а Украине называется- " gegen die Wand laufen lassen". Сначала идут обещания и намек и на продолжения сотрудничества , громкие заявления и намеки , мол не бросили.. а потом просто ожидание неадекватного шага " неадекватного клиента". Вуаля! Клиент не понятно что арестовывает или пытается это делать , а большие дяди смотрят на эту суету и посмеиваются .
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:39
Грешно смеяться
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:14
Re: Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:56
Re: Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...
грозилка не выросла. Вон ротенберги осознали действенность судебных инстанций и пытаются резко продать например оушен плазу, пока не совсем отобрали без компенсации.
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:57
Меня до сих пор удивляет вот эта двойственность (чтобы не сказать шизофреничность) у рашки.
"Мы не будем прокачивать газ через Украину" - "мы будем прокачивать газ через Украину"
"Ну и что, что постановление - ничего вы не арестуете" - "почему вы арестовываете, что за наглость"
Как флюгеры вертятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:08
не то что украинские власти, сказали что тарифы на газ не повысятся и они не повышаются...
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:27
Как там у вас было? "хахлы замерзнут"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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