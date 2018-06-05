что, правда не нравиться?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:47
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:01
Россия пригрозила дальнейшими хорошими отношениями с Украиной. А. Новаквак
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:03
Re: Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:35
москалям верить нельзя. Тем более нельзя поддаваться на их шантаж.
Их цель - прихлопнуть ГТС Украины и их обицянки давать газ на транзит пустой трёп.
Надо выдавливать из этих скотов всё, шо можно и пока есть возможность.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:38
Я надеялся, что после Стокгольма эта Санта-Барбара закончится. Ем попкорн, смотрю второй сезон. Ближе к концу, серии все интересней и интересней.
имхо
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