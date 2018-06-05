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Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:01
Россия пригрозила дальнейшими хорошими отношениями с Украиной. А. Новаквак
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tvd4
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:03
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:35
москалям верить нельзя. Тем более нельзя поддаваться на их шантаж.
Их цель - прихлопнуть ГТС Украины и их обицянки давать газ на транзит пустой трёп.
Надо выдавливать из этих скотов всё, шо можно и пока есть возможность.
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:38
Я надеялся, что после Стокгольма эта Санта-Барбара закончится. Ем попкорн, смотрю второй сезон. Ближе к концу, серии все интересней и интересней.
имхо
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cccp30000
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:44
Cactus написав: swan forever написав:
москалям верить нельзя. Тем более нельзя поддаваться на их шантаж. Их цель - прихлопнуть ГТС Украины и их обицянки давать газ на транзит пустой трёп. Надо выдавливать из этих скотов всё, шо можно и пока есть возможность.
а на вас как оно отразиться, ну выиграли суд, выписали себе премии, а вам что от этого, только "Слава Украине"?
Ну я ж говорил - переобуваются в прыжке. Теперь вместо "ничего вы с нас не получите", начали стонать "ну и что, что получили, оно не для вас".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 07 чер, 2018 08:35
Так цену на газ для населения снизять или нет??? Мы ведь победили ли не мы???
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olegpm16
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:02
да, стокгольсмкий арбитраж это не гаага с юкосом, все проще
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:03
olegpm16 написав:
Так цену на газ для населения снизять или нет??? Мы ведь победили ли не мы???
А цена на газ выросла мировая в долларах. Да и Ахметов не хочет продавать свой газ населению по льготной цене.
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laa1999
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:07
olegpm16 написав:
Так цену на газ для населения снизять или нет??? Мы ведь победили ли не мы???
конечно, усские всегда побеждают, как диды.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 07 чер, 2018 10:41
trololo Арбитраж вроде бы Украина выиграла?! Или нет?!
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olegpm16
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