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Росія погрожує "Нафтогазу"
через арешт активів...

Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:55

  laa1999 написав:
  olegpm16 написав:Так цену на газ для населения снизять или нет??? Мы ведь победили ли не мы???

А цена на газ выросла мировая в долларах. Да и Ахметов не хочет продавать свой газ населению по льготной цене.


А ведь кто-то обещал

30,12,2016 Глава «Нафтогаза» пообещал украинцам дешевый газ в случае победы в суде над Газпромом

Цена на газ для украинцев снизится в случае победы «Нафтогаза» в процессе с Газпромом в Стокгольмском арбитраже, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, снижение цены на газ «будет касаться всех». Так, заявил Коболев изданию «Левый берег».


Главное премию не забыть себе и своим замам начислить.
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  laa1999 написав:
  olegpm16 написав:Так цену на газ для населения снизять или нет??? Мы ведь победили ли не мы???

А цена на газ выросла мировая в долларах. Да и Ахметов не хочет продавать свой газ населению по льготной цене.

У Ахметова есть свой газ? Это что-то новое)))
Учи матчасть, северянин.
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