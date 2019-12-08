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Індустріалбанк та Mastercard
запрошують на фестиваль KyivWin

Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:54

Будьте стильними з Visa Platinum та Visa Infinite від Індуст

Протягом всього вересня 2019 року держателі Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку можуть скористатися 10% знижкою на оновлення гардеробу із нової колекції брендів ЦУМ!

Зустрічайте осінь стильно із Visa та ЦУМ! Підберіть модний лук з нової колекції осінь - зима 2019/2020 у ЦУМ зі знижкою 10% з картками Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку! Акція діє з 1 по 30 вересня 2019 року!

Нагадуємо також, що всі держателі преміальних карток Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку можуть скористатися розширеними можливостями від платіжної системи. Якщо Ви часто подорожуєте та цінуєте комфорт у подорожі, то саме привілеї преміальних платіжних карток стануть надійною підтримкою у будь-яких подорожах! З платіжними картками Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку вже з 1 серпня 2019 року можна скористатися:

  • безкоштовними проходами FastLine (для держателів карток Visa Infinite)
  • безкоштовними візитами до понад 1 000 міжнародних лаунжів за програмою Lounge Key (2 для держателів Visa Platinum та необмежену кількість для держателів Visa Infinite)
  • знижкою — 50 % на поїздки з Uber в/з аеропортів Києва
  • послугою безкоштовного пакування валізи в міжнародному аеропорту «Бориспіль» (2 для держателів Visa Platinum та необмежену кількість для держателів Visa Infinite)

https://industrialbank.ua/ua/news/budte ... trialbanku
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:10

У подорож у захопливий світ кіно завдяки Visa та FILM.UA

Протягом вересня - жовтня 2019 року Ви маєте шанс стати учасником фільму з Visa та FILM.UA!

Для компанії Visa важливо здійснювати мрії своїх клієнтів, тому в межах співпраці з FILM.UA Visa подарує всім охочим незабутні емоції та, головне, неповторний досвід - можливість опинитися в неймовірному світі кіно в якості актора.

Щоб прийняти участь у акції:
  • Вибирайте найближчого духом героя фільму «Захар Беркут»
  • Ознайомтеся з режисерським завданням
  • Проживіть історію героя і виконайте завдання на камеру за 90 секунд
  • Завантажте відео на сайт і збирайте лайки
Одержуйте кіно призи:
Квитки на допрем'єрний показ фільму «Захар Беркут»
  • 10 квитків на допрем’єрний показ фільму «Захар Беркут». Допрем’єрний показ відбудеться 7 жовтня 2019 року у Львові та 9 жовтня 2019 року в Києві.
  • Визначення переможців: 1 жовтня 2019 року.
Екскурсії до центру українського кіно — на кіностудію FILM.UA
  • 7 сертифікатів на екскурсію у центрі українського кіно — на кіностудії FILM.UA
  • Визначення переможців: 18 жовтня 2019 року. Умови: найбільша кількість
Сертифікат діє до 31.12.2019.
Фотосесії в образах героїв фільму «Захар Беркут»
+ Екскурсія кіностудією FILM.UA

  • 4 сертифікати на фотосесію в образах улюблених героїв у справжніх локаціях та незабутню екскурсію у центрі українського кіно — на кіностудії FILM.UA
  • Визначення переможців 28 жовтня 2019 року. Умови: найбільша кількість
Сертифікат діє до 31.12.2019.
Головному переможцеві — роль у новому проекті кіностудії
+ Фотосесія в образах героїв фільму «Захар Беркут»

+ Екскурсія кіностудією FILM.UA

Період акції: З 9 вересня до 8 листопада 2019 року. Детально про акцію

https://industrialbank.ua/ua/news/u-pod ... -ta-filmua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:57

-30% на квитки фільму «Захар Беркут»

З 10 до 24 жовтня 2019 року при сплаті за квитки на фільм «Захар Беркут» у касах Планета Кіно картками Visa від Індустріалбанку Ви отримуєте 30 % знижки!

Кінотеатри системи Планета Кіно охоплюють вісім кінотеатрів в таких містах: Київ, Одеса, Харків, Суми, Львів, кількість залів в яких сягає від одного до десяти. Знижка 30% в межах акції діє при розрахунку карткою Visa від Індустріалбанку (максимум 6 квитків на 1 картку).

Також нагадуємо, що 9 вересня до 8 листопада 2019 року триває акція компанії Visa в межах співпраці з FILM.UA. Visa подарує всім охочим незабутні емоції та, головне, неповторний досвід - можливість опинитися в неймовірному світі кіно в якості актора.
Стисло умови акції "У подорож в захопливий світ кіно завдяки Visa та FILM.UA" :

Вибирайте найближчого духом героя фільму «Захар Беркут»
Ознайомтеся з режисерським завданням
Проживіть історію героя і виконайте завдання на камеру за 90 секунд
Завантажте відео на сайт і збирайте лайки
Одержуйте кіно призи акції "У подорож в захопливий світ кіно завдяки Visa та FILM.UA":

Екскурсії до центру українського кіно — на кіностудію FILM.UA
7 сертифікатів на екскурсію у центрі українського кіно — на кіностудії FILM.UA
Визначення переможців: 18 жовтня 2019 року. Умови: найбільша кількість
Сертифікат діє до 31.12.2019
Фотосесії в образах героїв фільму «Захар Беркут» + Екскурсія кіностудією FILM.UA
4 сертифікати на фотосесію в образах улюблених героїв у справжніх локаціях та незабутню екскурсію у центрі українського кіно — на кіностудії FILM.UA
Визначення переможців 28 жовтня 2019 року. Умови: найбільша кількість
Сертифікат діє до 31.12.2019
Головному переможцеві — роль у новому проекті кіностудії + Фотосесія в образах героїв фільму «Захар Беркут» + Екскурсія кіностудією FILM.UA

https://industrialbank.ua/ua/news/30pro ... trialbanku
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:18

Чорна п’ятниця вже почалася

З 18 по 29 листопада 2019 року для держателів платіжних карток Visa від Індустріалбанку діють знижки на покупку товарів на Kasta.ua. І лише 26 листопада діє 20% знижки для покупок з колекцій міжнародних брендів на md-fashion.com.ua
Створюйте новий образ, вибираючи колекції міжнародних брендів: Diesel, G-Star, Monsoon Children, Tommy Hilfiger, Under Armour, Walker, Calvin Klein, Replay, STEM, Pepe Jeans, Gant - з 20% знижкою до цін розпродажу на колекцію осінь-зима 2019/2020 обраних брендів із картками Visa від Індустріалбанку. Лише 26 листопада! Подробиці та бренди: md-fashion.com.ua

А для тих, хто обирає Kasta додаткова знижка 5% на кожну покупку з карткою Visa від Індустріалбанку та 20% кожному п’ятому покупцю, який сплатив карткою Visa від Індустріалбанку. Щасливчиків обирає Kasta автоматично!

https://www.industrialbank.ua/ua/news/d ... pochalasia
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:22

Re: Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль Kyi

  Assistant_Portal написав:З 10 до 24 жовтня 2019 року при сплаті за квитки на фільм «Захар Беркут» у касах Планета Кіно картками Visa від Індустріалбанку Ви отримуєте 30 % знижки!
скачал торрентом https://torrent-movies.biz/boevik/985-zahar-berkut.html ,посмотрел под пледом у камина.
потратил самое ценное -время.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:09

Сплачуйте Visa - вигравайте подорож

З 2 по 15 грудня 2019 року сплачуйте картами Visa від Індустріалбанку та вигравайте подорож на двох до Лапландії у гості до Санта Клауса!
Купуйте парфумерію та косметику в мережі магазинів Bomond у період з 2 грудня 2019 по 15 грудня 2019 та за кожну 1 000 грн у чеку отримуйте 1 анкету, після заповнення якої ви отримаєте можливість виграти подорож до Лапландії на різдвяні канікули. При розрахунку карткою Visa від Індустріалбанку на кожну 1 000 грн ви отримуєте 2 анкети, що подвоює ваші шанси на виграш!

Також діє знижка -15% для держателів карток Visa Gold від Індустріалбанку та -20% при оплаті карткою Visa Platinum та Visa Infinite від Індустріалбанку.

Акція діє та знижка надається з 2 грудня 2019 по 15 грудня 2019 в мережі діючих магазинів Bomond.


Долучайтеся, щоб ці свята стали по-справжньому особливими!

Розіграш відбудеться шляхом обрання анкет серед всіх учасників, в магазині Bomond. Переможцям одразу зателефонують, з аудіо-трансляцією для усіх присутніх.

https://www.industrialbank.ua/ua/news/s ... -laplandii
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