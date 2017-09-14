ЛАД написав:Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.
Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.
Житло це окремо, як і медицина. Тобто, житло+медицина+скільки там на руки.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев?
Та ніяких пенсіонерів ніхто нікуди у 22 не евакуював. Люди самі тікали від москалів, звісно у кого було на чому.
У меня нету знакомых в .ермании с которыми мо.у мно.о общаться , в том .оду общался со средним классом, беженец с Марика, рузия потом Хермания , впечатление шо им там сейчас лучше чем дома раніше
В Германии на одинокого человека 569 евро + бесплатное жильё или оплачиваемая квартира (сумма оплаты ограничена, причём нельзя снять более дорогую и самому доплачивать разницу. Если аренда превышает допустимую, то не оплачивается ничего). Вторая часть - вопрос вполне справедливый.
Пентагон дал Белому дому «зеленый свет» на поставку Украине крылатых дальнобойных ракет Tomahawk, придя к выводу, что это не окажет негативного влияния на американские арсеналы, оставив окончательное политическое решение за президентом США Дональдом Трампом, сообщили CNN три американских и европейских чиновника, знакомых с ситуацией. ......Хотя Пентагон и не обеспокоен запасами, представители Минобороны США все еще ломают голову над тем, как Украина будет развертывать ракеты, заявили источники CNN. По их словам, для эффективного использования ракет Киеву необходимо решить ряд оперативных вопросов.
Один из нерешенных вопросов заключается в том, как Украина будет запускать ракеты, если их предоставят США. Ракеты Tomahawk чаще всего запускаются с надводных кораблей или подводных лодок, но ВМС Украины сильно истощены, поэтому ракеты, вероятно, придется запускать с суши, отмечает CNN. Американские военные, по данным телекомпании, разработали наземные пусковые установки, которые могут быть предоставлены Украине.
Читайте уважно: Food Inflation in Ukraine averaged 13.13 percent from 2007 until 2025 Ще раз це прочитайте. Це на 100% сходиться з офіційною інфляцією за 29 років, яка становить 13,16%. Це я сам рахував з офіційної статистики. А тепер спитайте людей в любий момент історії України, в любий рік - Ви вірите в інфляцію 13.13%? В 99% випадків во почуєте що ви ідіот.
Ні, неможливо нарахувати 30% чи 5% в середньому за 30 років!!! Ви можете зманіпулювати за рік, чи за два, але взявши статистику за 30 років всі ваші маніпуляції будуть очевидні. А офіційна статистика заднім числом не корегується, на відміну від ваших фантазій чи маніпуляцій.
Администрация Дональда Трампа резко снизила число беженцев, которых США примут в следующем году. Она согласилась дать убежище 7,5 тыс. человек, при этом приоритет будет отдан белым южноафриканцам. Предыдущий лимит, установленный президентом Джо Байденом, составлял 125 000. Новый потолок — рекордно низкий для США.